Precios de carne y más: usa el comparador de precios del Sernac para Fiestas Patrias

El Servicio Nacional del Consumidor habilitó un cotizador en línea que busca facilitar la planificación de compras durante las celebraciones de septiembre.

El director nacional de la entidad, Andrés Herrera, señaló que “entregamos esta plataforma para que las familias chilenas puedan cotizar y puedan hacer su canasta virtual de productos de Fiestas Patrias”.

En esta herramienta se incluyen diversos artículos para el festejo: “Ahí hay productos cárnicos, es decir, carne de vacuno, de pollo, longanizas, por ejemplo, incluso cerdo. Y además, acompañamientos, bebestibles, verduras y también, postres. Y hay un cotizador especial para revisar los productos para elaborar empanadas al interior de la familia”, detalló.

Actualmente, se encuentran disponibles más de 240 mil precios correspondientes a 98 productos, ofrecidos en 1.200 establecimientos distribuidos en 177 comunas del país. La información se irá actualizando en los próximos días.

Quienes deseen utilizar esta herramienta solo deben ingresar la comuna donde realizan sus compras habituales y acceder a las mejores opciones.

El cotizador está disponible en el sitio web oficial del Sernac, CLIC AQUÍ.