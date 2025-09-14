Top fondas en Santiago para celebrar el 18 de septiembre 2025: todo sobre precios, artistas y más

El 18 de septiembre se acerca y con él llegan los esperados cuatro días de Fiestas Patrias, que este año se celebrarán del jueves 18 al domingo 21 de septiembre.

Si vas a pasar estas fiestas en Santiago, es hora de empezar a planificar. En la capital, encontrarás algunas de las fondas más tradicionales y famosas, que llevan años siendo el lugar ideal para disfrutar de la celebración. A continuación, te contamos sobre algunas de las mejores opciones para vivir al máximo el Dieciocho en la ciudad, con su ambiente festivo, música y comida típica.

Revisa las fondas de Santiago este 2025

La Gran Fonda de Santiago

Uno de los destinos más emblemáticos para festejar el Dieciocho en Santiago es el Parque O’Higgins, que alberga La Gran Fonda de Chile. Durante las Fiestas Patrias, el parque se transforma en un espacio lleno de puestos de comida tradicional, música, baile y un ambiente lleno de celebración. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Municipalidad de Santiago (@munistgo)

Las entradas están disponibles en TicketPlus, accede AQUÍ para adquirirlas; y sus valores son:

Desde el 1 de septiembre: Niños (6 a 13 años) : $11.500

Adulto Mayor (65+) : $11.500

Público General: $14.950 Valor en Puerta: Niños (6 a 13 años) : $13.000

Adulto Mayor (65+) : $13.000

Público General: $16.000

La Florida

La Fonda Doña Flor de La Florida se llevará a cabo este año en la dirección Walker Martínez 2295. Además de ofrecer juegos tradicionales, food trucks y un espacio para bailar cueca, la fonda contará con actuaciones de artistas como Chico Trujillo, Américo, La Sonora Malecón, Garras de Amor, Ráfaga, Los Charros de Luchito y Rafael, entre otros.

Las entradas ya están disponibles en PuntoTicket, CLIC AQUÍ, y sus valores son:

Preventa 1: $13.800

Preventa 2: $17.250

General: $19.550

Niños (6 a 13 años): $5.750

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Doña Flor Florida (@fonda.donafloroficial)

La Reina

Por tres décadas consecutivas, la Semana de La Chilenidad vuelve a tomar lugar en el Parque Padre Hurtado. Durante cinco días, del 17 al 21 de septiembre, el evento ofrecerá gastronomía típica, juegos tradicionales, escuadras ecuestres y mucho más. Los platos fuertes del espectáculo estarán a cargo de Bombo Fica y Entremares.

Las entradas están disponibles en TicketPlus, CLIC AQUÍ, con precios que varían según si compras en preventa o a partir de septiembre. El valor general en puerta es el siguiente:

Adulto: $15.000

Adulto Mayor: $9.000

Niño (5 a 12 años): $9.000

Estacionamiento: $8.000 (venta presencial y solo con tarjeta)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Semana de la Chilenidad 🇨🇱🐎 (@semanachilenidad)

La Yein Fonda en Huechuraba

Este año, el Parque Ciudad Empresarial será el epicentro de la celebración, desplegando una gran fiesta del 17 al 20 de septiembre. Se espera una combinación imperdible de música y gastronomía de primer nivel.

Aunque aún no se ha revelado el line up de artistas ni los precios de las entradas, si visitas layeinfonda.cl,CLIC AQUÍ, y te registras, podrás acceder a un 20% de descuento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Yein Fonda (@layeinfonda)

Independencia

Vive una fiesta inolvidable del 18 al 21 de septiembre con la celebración de la Fonda Doña Rosa. Este evento contará con la participación de reconocidos artistas como Los Vásquez, Santa Feria, Américo y Amar Azul, quienes pondrán música y energía para animar cada jornada.

Estos son los valores de las entradas. Puedes comprarlas en PuntoTicket, CLIC AQUÍ.

Preventa: $13.800

Preventa 2: $17.250

General: $19.550

Niño (6 a 13 años): $5.750

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de FONDA DOÑA ROSA (@fondadonarosa.cl)

Fonda Nomade – Matucana 100

17 a 20 de septiembre, Matucana 100, Estación Central: una fonda diferente en la capital que mezcla comedia, rock, cumbia y cueca. Con Camiseta 22, Metalengua, Sepa Moya, Santo Barrio, Dúo Pajarito y más. Entradas disponibles en Passline.

Peñaflor – Fiesta Costumbrista 2025

Durante los tres días, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente familiar con una contundente parrilla de actividades que incluye música en vivo con destacados artistas, la celebración del folclor nacional, una variada oferta de gastronomía, y zonas para la entretención con juegos, senderos al humedal y áreas de picnic con parrillas habilitadas.

Las entradas tendrán un valor de $3.000 para el público general y $1.000 para los peñaflorinos, haciendo de este evento una oportunidad accesible para reconectar con las raíces y el espíritu del campo chileno.

Entre los principales atractivos musicales, se presentarán grandes exponentes de la música chilena y popular, tales como Illapu, María José Quintanilla, Amar Azul, Grupo Alegría, Entre Mares, La Descendencia Chilena y A los 4 Vientos, quienes animarán las tardes y noches.