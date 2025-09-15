Peaje a luca 2025: estos son los horarios y medidas en las rutas principales para Fiestas Patrias

Ante la alta circulación de vehículos proyectada durante las Fiestas Patrias, se aplicarán una serie de medidas especiales en las principales rutas que conectan la Región Metropolitana con el resto del país.

El plan estará vigente entre el viernes 12 y el domingo 21 de septiembre, periodo en el que se calcula que más de un millón de automóviles abandonarán la capital. Los días de mayor flujo de salida se concentrarán el viernes 12, sábado 13 (10:00 a 14:00 horas), miércoles 17 (15:00 a 20:00 horas) y jueves 18 (10:00 a 14:00 horas). En tanto, los retornos más intensos se prevén el sábado 20 (14:00 a 20:00 horas) y domingo 21 (12:00 a 22:00 horas).

Peaje a luca en rutas de salida

El beneficio de “peaje a luca” para automóviles livianos operará en las siguientes jornadas:

Sábado 13 , de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

, de 07:00 a 09:00 horas en la Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas). Miércoles 17 y jueves 18, mismo horario, en Ruta 5 Sur (Angostura), Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) y Ruta 5 Norte (Las Vegas).

Para camiones de dos o más ejes se aplicará un descuento del 50% en el cobro de peaje nocturno, entre 00:00 y 07:00 horas, durante los días 13, 17 y 18 de septiembre en las mismas rutas.

Restricciones a camiones

El tránsito de vehículos de carga quedará limitado el miércoles 17 (12:00 a 19:00 horas) y jueves 18 (09:00 a 15:00 horas) en:

Ruta 68, entre Enlace Vespucio y Enlace Algarrobo.

Ruta 5 Sur, entre Enlace Calera de Tango y Enlace Pelequén.

Ruta 5 Norte, entre Enlace Lo Pinto y Enlace Llay Llay.

Peaje a luca en el retorno a Santiago

Para el regreso a la capital, se dispondrá “peaje a luca” el sábado 20 (07:00 a 13:00 horas) y el domingo 21 (07:00 a 10:00 horas) en:

Ruta 68 (Lo Prado y Zapata) en dirección a Santiago.

Ruta 5 Sur (Angostura) y Ruta 5 Norte (Las Vegas), en ambos sentidos.

Los camiones de dos o más ejes también tendrán un 50% de rebaja en peajes entre las 00:00 y 07:00 horas los días 20 y 21. Además, el domingo 21 se restringirá el tránsito de carga de 12:00 a 19:00 horas en la Ruta 68 (Enlace Vespucio a Algarrobo) y en la Ruta 5 Norte (Lo Pinto a Llay Llay).

Las concesionarias reforzarán equipos de asistencia en carretera y, si fuese necesario, instalarán conificación para facilitar la circulación.

Aeropuerto de Santiago refuerza operaciones

Ante el incremento de pasajeros esperado, el Aeropuerto de Santiago aumentará sus servicios: 18 controles de seguridad de la DGAC, 74 casetas de control migratorio de la PDI, además de fiscalizaciones del SAG en materia fitosanitaria y de mercancías.

La recomendación a los viajeros es anticipar su llegada: entre 3 y 4 horas antes para vuelos internacionales, y de 2 a 3 horas en el caso de rutas nacionales.