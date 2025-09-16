Aumento del sueldo mínimo en Chile: conoce fechas y nuevos montos para 2026

El Congreso dio luz verde al proyecto que incrementa el ingreso mínimo mensual, iniciativa nacida de un acuerdo entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). La medida implica un aumento inmediato y contempla una nueva alza en enero de 2026, consolidando uno de los compromisos más relevantes de la actual administración.

El reajuste se aplicará en dos etapas. Desde el 1 de mayo de 2025, el sueldo mínimo alcanzará los $529.000 para quienes tengan entre 18 y 65 años. Posteriormente, el 1 de enero de 2026, se fijará en $539.000. Esta política impactará directamente a 950 mil trabajadores y trabajadoras en todo el país.

El proyecto también incorpora un ajuste en los montos del Subsidio Familiar y de la Asignación Familiar y Maternal, además de contemplar medidas de apoyo específicas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) con el fin de facilitar la implementación del alza.

Este hito marca un avance significativo en la evolución del ingreso mínimo. En 2022, al inicio de la actual administración, el monto era de $350.000. En 2024 ya se había elevado a $500.000, y en el presente año se encontraba en $510.636 tras un reajuste previo.

Con esta aprobación, el país concreta un incremento histórico en un plazo de apenas dos años, consolidando un nuevo piso salarial que busca mejorar la calidad de vida de cientos de miles de familias chilenas.