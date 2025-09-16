Si vas a viajar desde Santiago en Fiestas Patrias, revisa las medidas y restricciones

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, informó sobre el plan de gestión vial que se aplicará en las principales rutas durante las Fiestas Patrias, con el fin de enfrentar la alta circulación vehicular prevista para esos días.

Según detalló la autoridad, se proyecta que 1.089.919 automóviles abandonen la Región Metropolitana, lo que representa un incremento considerable en comparación con semanas habituales.

En cuanto a los momentos más complejos para transitar, la ministra precisó que los flujos más altos se concentrarán el viernes 12, sábado 13, miércoles 17 y jueves 18 de septiembre.

“Las medidas buscan garantizar la seguridad de los viajes y mejorar las condiciones de desplazamiento en jornadas donde se concentra un número excepcional de automóviles”, señaló López al presentar las disposiciones que regirán durante el feriado.

Medidas especiales en carretera

Salida de la Región Metropolitana:

Retorno a la Región Metropolitana: