Fiestas Patrias 2025: así funcionará el comercio por feriado irrenunciable el 18 y 19 de septiembre

Con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias, el 18 y 19 de septiembre fueron fijados como feriados obligatorios e irrenunciables para la mayoría de los trabajadores del comercio, según lo estipulado en la Ley 19.973. Esta normativa implica el cierre de supermercados, grandes tiendas y locales de conveniencia vinculados a servicentros que solo expendan productos envasados.

“El descanso de los trabajadores y trabajadoras comenzará a las 21:00 horas del miércoles 17 de septiembre y se extenderá hasta las 06:00 horas del sábado 20 de septiembre. Solo se permiten excepciones en la rotación de turnos, lo que posibilita trabajar hasta la medianoche del día 17 o ingresar a partir de las 00:00 del sábado 20″, comentó el director nacional (s) del Trabajo, Sergio Santibáñez.

La norma excluye a sectores como restaurantes, pubs, discotecas, casinos, espectáculos en vivo, cines, farmacias de urgencia o de turno, expendios de combustibles y tiendas de conveniencia que preparen alimentos en el mismo lugar. A su vez, negocios de barrio podrán funcionar siempre que sean atendidos directamente por sus dueños o familiares cercanos.

Una disposición adicional establece el descanso bianual para quienes deben trabajar en estas fechas: cada dos años, al menos, deben quedar liberados de esta obligación. “Este derecho busca equilibrar las condiciones de quienes deben trabajar en estas fechas, garantizando que puedan celebrar junto a sus familias al menos cada dos años”, explicó Santibáñez.

El incumplimiento de esta regulación conlleva sanciones económicas que varían desde $346.325 en micro y pequeñas empresas hasta $1.385.300 en grandes compañías, por cada trabajador afectado. Además de la multa, los empleadores deberán poner fin inmediato a la jornada en curso y cerrar el local involucrado.

La Dirección del Trabajo habilitó un sistema de denuncias en su página web, CLIC AQUÍ, y desplegará un plan nacional de fiscalización con controles aleatorios en distintas regiones del país.