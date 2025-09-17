Fiestas Patrias con lluvias y nieve: este es el pronóstico para regiones según DMC

Con la llegada de las Fiestas Patrias, los planes para fondas, ramadas y viajes a otras regiones coinciden con un escenario meteorológico variado a lo largo del país. La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) entregó las proyecciones oficiales sobre lluvias y nevadas para estas celebraciones.

Según la DMC, las precipitaciones se harán presentes en varias regiones, incluyendo Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

En Santiago, la lluvia comenzaría a sentirse desde la tarde del sábado 20 de septiembre, especialmente en sectores cordilleranos. En Rancagua, las precipitaciones cubrirán toda la jornada del sábado.

Talca registrará chubascos desde la tarde del viernes 19, manteniéndose durante el fin de semana, mientras que Chillán verá las primeras lluvias desde la tarde del jueves 18. Concepción y Temuco experimentarán lluvias desde la mañana del jueves 18, con mantención del frente hasta el fin de semana.

En el sur, Valdivia tendrá lloviznas desde este martes, con el peak de precipitaciones durante la madrugada del jueves 18. Puerto Montt vivirá un panorama similar, con lluvias el martes y su reactivación el jueves 18.

Por su parte, Coyhaique enfrentará temperaturas bajo cero, nieve y chubascos desde este miércoles 17, extendiéndose hasta el jueves 18. Finalmente, Punta Arenas experimentará chubascos débiles este martes, aumentando su intensidad a partir del sábado 20.

La DMC enfatiza que estas condiciones podrían modificar planes de celebración y traslado durante las Fiestas Patrias, por lo que se recomienda mantenerse informado sobre actualizaciones meteorológicas.