Banco Estado tiene 40% de descuento en Unimarc: estas son las fechas y método de pago del beneficio

Unimarc y BancoEstado anunciaron una nueva campaña conjunta que permitirá a los clientes obtener importantes beneficios en sus compras para Fiestas Patrias. Durante los días 15, 16 y 17 de septiembre, quienes paguen presencialmente con Rutpay obtendrán un 40% en sus compras, mientras que las personas que utilicen tarjetas de crédito y débito de BancoEstado recibirán un 20% de descuento.

El descuento aplica en categorías y productos seleccionados: carnes de vacuno, pollo, aguas, bebidas energéticas, bebidas gaseosas, jugos y néctares; el cual además es aplicable sobre descuentos vigentes. Este beneficio tiene un tope máximo de $10.000 de descuento por cliente.

“Con esta alianza buscamos darle un alivio a las familias en este mes de septiembre, que puedan ahorrar con nosotros a través de Rutpay y las tarjetas BancoEstado, y empezar a prepararse desde ya para las celebraciones de Fiestas Patrias, realizando sus compras en nuestras tiendas Unimarc”, indicó Lionel Gubler, gerente del formato Unimarc.

La promoción es válida para una sola compra por RUT durante todo el periodo de vigencia y se aplica exclusivamente en las cajas de los locales. De esta forma, Unimarc y BancoEstado buscan incentivar el uso de medios de pago digitales como Rutpay, y ayudar en el ahorro de los consumidores en el mes de septiembre.