Descuentos vigentes en combustibles durante septiembre: revisa cómo aprovecharlos

Llenar el estanque sigue siendo un gasto importante, pero distintas compañías ofrecen rebajas activadas desde aplicaciones móviles o mediante convenios con bancos y comercios. Tener el celular y el medio de pago a mano puede marcar la diferencia en cada carga.
Copec
Shell
Beneficios mediante App Micopiloto.
- Martes: Tarjeta Lider Bci entrega $100 por litro (tope de 2 cargas mensuales y $4.000 por transacción).
- Miércoles:
- Código “MIDCTO”: $15 por litro ingresándolo en la app.
- Clientes WOM: $50 por litro con código solicitado en la app de WOM (máximo 36 L por carga y 2 códigos al mes).
- Viernes: Tarjetas Tenpo otorgan $50 por litro más $4.000 de cashback (1 carga diaria, máximo 2 al mes).
- Domingo: Tarjetas de Crédito BICE entregan $100 por litro (1 carga mensual con tope de $5.000).
Promociones adicionales:
- Primera compra en Micopiloto: $50 por litro (hasta 70 L).
- Cumpleaños: $50 por litro en una carga válida por 7 días (máximo 70 L).
- Conductores Cabify: hasta $200 por litro (6 cargas mensuales, máximo 40 L por carga).
Accede a las promociones y descuentos de Shell AQUÍ.
Aramco
En alianza con Esmax y AMUCH, residentes de comunas adheridas pueden acceder a:
- Lunes y martes: $15 por litro en gasolinas y diésel; $40 por litro en parafina.
- Topes: 2 cargas diarias, con máximo de $120.000 por carga de combustible y $30.000 para parafina.
Requisitos: ser mayor de 18 años, residir en comunas participantes, figurar en nómina municipal o inscribirse en el formulario de Esmax. Los beneficiarios son notificados por correo o WhatsApp.
El listado de comunas y estaciones disponibles se encuentra publicado en la página oficial de Aramco. Puedes acceder AQUÍ.
Recomendaciones prácticas
- Confirmar vigencias, estaciones y acumulabilidad de cada promoción en su respectiva aplicación.
- Tener RUT y medio de pago habilitado antes de cargar.
- Considerar límites por litros, cargas o topes mensuales para no perder beneficios.
Programas de Acumulación
- Acumula Pesos Mi Club Lider: Cada carga permite sumar pesos si eres socio del club, pagando con la App Aramco Estaciones. Válido todos los días.
- Acumula Millas LATAM Pass: Suma millas y puntos calificables pagando también con la App Aramco Estaciones, todos los días.
Alianzas según Medio de Pago
- Consorcio (Lunes): Hasta $200 de descuento por litro con tarjeta de crédito.
- Mercado Pago (Martes): $50 de descuento por litro con tarjeta de prepago.
- Ripley (Miércoles): Hasta $150 de descuento por litro con tarjeta de crédito o débito.
- ABC (Jueves): Hasta $200 de descuento por litro con tarjeta de crédito.
- Tenpo (Viernes): Hasta $300 de descuento por litro con tarjeta de crédito o prepago.
- SBPay (Sábados): Hasta $150 de descuento por litro con tarjeta de crédito.
- Spin (Domingos): $150 de descuento por litro con tarjeta de crédito.
Beneficios con RUT
- Se debe dictar el RUT previo a cargar combustible para activar el beneficio.
- Municipalidades/AMUCH: Hasta $40 de descuento por litro los lunes y martes, cualquier medio de pago.
- Armada, Carabineros, Ejército, FACH, Jenabien: Hasta $40 de descuento por litro todos los días, cualquier medio de pago.
Beneficios para Conductores
- Taxi: Hasta $50 de descuento por litro todos los días, mostrando el RUT, cualquier medio de pago.
- Transportistas Escolares: Hasta $30 de descuento por litro todos los días, con RUT.
- Uber Rides: Hasta $100 de descuento por litro todos los días, con RUT.
- Uber Eats: Hasta $30 de descuento por litro todos los días, con RUT.
Estos beneficios permiten personalizar el ahorro según el día, el medio de pago y el tipo de conductor o convenio al que se pertenezca.