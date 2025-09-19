Publicidad
Descuentos vigentes en combustibles durante septiembre: revisa cómo aprovecharlos

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Promociones vigentes en Copec, Shell y Aramco permiten ahorrar en combustible con apps, bancos y convenios según día, litros y topes mensuales.

Llenar el estanque sigue siendo un gasto importante, pero distintas compañías ofrecen rebajas activadas desde aplicaciones móviles o mediante convenios con bancos y comercios. Tener el celular y el medio de pago a mano puede marcar la diferencia en cada carga.

Copec

Estos son los beneficios exclusivos en combustible al pagar con tu app Copec y una tarjeta asociada, según la información del afiche recibido:

Beneficios  y Medio de Pago

  • Lunes:
    • Hasta $100/litro de descuento con tarjetas Consorcio y Scotiabank.
    • Tarjeta Clásica y Platinum: $50/litro de descuento.
    • Tarjeta Black: $100/litro de descuento.
  • Martes:
    • $100/litro de descuento con tarjetas de crédito Mastercard (Banco Internacional Clásica, Gold y Black).
  • Miércoles:
    • Hasta $100/litro de descuento con tarjetas de crédito Visa Scotiabank.
  • Jueves:
    • 7% de cashback con tarjetas de crédito BCI.
  • Domingo:
    • $50/litro de descuento con tarjetas Mastercard.
  • Copec Pay: $10/litro de descuento todos los días.

Estos descuentos aplican exclusivamente para quienes pagan a través de la app Copec con la tarjeta correspondiente asociada.

Accede a todos los descuentos de Copec AQUÍ.

Shell

Beneficios mediante App Micopiloto.

  • Martes: Tarjeta Lider Bci entrega $100 por litro (tope de 2 cargas mensuales y $4.000 por transacción).
  • Miércoles:
    • Código “MIDCTO”: $15 por litro ingresándolo en la app.
    • Clientes WOM: $50 por litro con código solicitado en la app de WOM (máximo 36 L por carga y 2 códigos al mes).
  • Viernes: Tarjetas Tenpo otorgan $50 por litro más $4.000 de cashback (1 carga diaria, máximo 2 al mes).
  • Domingo: Tarjetas de Crédito BICE entregan $100 por litro (1 carga mensual con tope de $5.000).

Promociones adicionales:

  • Primera compra en Micopiloto: $50 por litro (hasta 70 L).
  • Cumpleaños: $50 por litro en una carga válida por 7 días (máximo 70 L).
  • Conductores Cabify: hasta $200 por litro (6 cargas mensuales, máximo 40 L por carga).

Accede a las promociones y descuentos de Shell AQUÍ.

Aramco

En alianza con Esmax y AMUCH, residentes de comunas adheridas pueden acceder a:

  • Lunes y martes: $15 por litro en gasolinas y diésel; $40 por litro en parafina.
  • Topes: 2 cargas diarias, con máximo de $120.000 por carga de combustible y $30.000 para parafina.

Requisitos: ser mayor de 18 años, residir en comunas participantes, figurar en nómina municipal o inscribirse en el formulario de Esmax. Los beneficiarios son notificados por correo o WhatsApp.

El listado de comunas y estaciones disponibles se encuentra publicado en la página oficial de Aramco. Puedes acceder AQUÍ.

Recomendaciones prácticas

  • Confirmar vigencias, estaciones y acumulabilidad de cada promoción en su respectiva aplicación.
  • Tener RUT y medio de pago habilitado antes de cargar.
  • Considerar límites por litros, cargas o topes mensuales para no perder beneficios.

Programas de Acumulación

  • Acumula Pesos Mi Club Lider: Cada carga permite sumar pesos si eres socio del club, pagando con la App Aramco Estaciones. Válido todos los días.
  • Acumula Millas LATAM Pass: Suma millas y puntos calificables pagando también con la App Aramco Estaciones, todos los días.

Alianzas según Medio de Pago

  • Consorcio (Lunes): Hasta $200 de descuento por litro con tarjeta de crédito.
  • Mercado Pago (Martes): $50 de descuento por litro con tarjeta de prepago.
  • Ripley (Miércoles): Hasta $150 de descuento por litro con tarjeta de crédito o débito.
  • ABC (Jueves): Hasta $200 de descuento por litro con tarjeta de crédito.
  • Tenpo (Viernes): Hasta $300 de descuento por litro con tarjeta de crédito o prepago.
  • SBPay (Sábados): Hasta $150 de descuento por litro con tarjeta de crédito.
  • Spin (Domingos): $150 de descuento por litro con tarjeta de crédito.

Beneficios con RUT

  • Se debe dictar el RUT previo a cargar combustible para activar el beneficio.
  • Municipalidades/AMUCH: Hasta $40 de descuento por litro los lunes y martes, cualquier medio de pago.
  • Armada, Carabineros, Ejército, FACH, Jenabien: Hasta $40 de descuento por litro todos los días, cualquier medio de pago.

Beneficios para Conductores

  • Taxi: Hasta $50 de descuento por litro todos los días, mostrando el RUT, cualquier medio de pago.
  • Transportistas Escolares: Hasta $30 de descuento por litro todos los días, con RUT.
  • Uber Rides: Hasta $100 de descuento por litro todos los días, con RUT.
  • Uber Eats: Hasta $30 de descuento por litro todos los días, con RUT.

Estos beneficios permiten personalizar el ahorro según el día, el medio de pago y el tipo de conductor o convenio al que se pertenezca.

