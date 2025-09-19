Publicidad
Turismo Mujer Sernatur lanzan nuevos destinos de viajes para mujeres: revisa aquí cuáles son

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Sernatur y Turismo Mujer lanzan viajes exclusivos para mujeres a Valle del Elqui y Machalí, con todo incluido y reservas desde octubre.

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), junto a Turismo Mujer Sernatur, presentó los destinos que formarán parte de la segunda temporada del programa “Destino a un viaje solo para mujeres”. Esta iniciativa ofrece experiencias turísticas pensadas exclusivamente para mujeres.

 

Los nuevos destinos de Turismo Mujer Sernatur son:

Valle del Elqui (3 días y 2 noches, todo incluido)

  • Alojamiento
  • Alimentación
  • Bus exclusivo durante todo el viaje
  • Guía turística
  • Excursiones, experiencias y actividades recreativas
  • Seguro de asistencia en viaje

Machalí (3 días y 2 noches, todo incluido)

  • Alojamiento
  • Alimentación
  • Bus exclusivo durante todo el viaje
  • Guía turística
  • Excursiones, experiencias y actividades recreativas
  • Seguro de asistencia en viaje

Requisitos para ambos viajes

  • Tener cédula chilena vigente al momento de la compra y del viaje
  • Tener entre 18 y 59 años al momento de la compra del viaje
  • Puedes viajar sola, pero siempre compartirás la habitación con otra viajera

Los paquetes se compran directamente por la página web. Sobre la fecha de apertura, Sernatur informó a 24horas.cl que podría habilitarse desde la primera quincena de octubre, a través de la plataforma web que será lanzada próximamente.

