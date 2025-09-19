Turismo Mujer Sernatur lanzan nuevos destinos de viajes para mujeres: revisa aquí cuáles son

El Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), junto a Turismo Mujer Sernatur, presentó los destinos que formarán parte de la segunda temporada del programa “Destino a un viaje solo para mujeres”. Esta iniciativa ofrece experiencias turísticas pensadas exclusivamente para mujeres.

Los nuevos destinos de Turismo Mujer Sernatur son:

Valle del Elqui (3 días y 2 noches, todo incluido)

Alojamiento

Alimentación

Bus exclusivo durante todo el viaje

Guía turística

Excursiones, experiencias y actividades recreativas

Seguro de asistencia en viaje

Machalí (3 días y 2 noches, todo incluido)

Alojamiento

Alimentación

Bus exclusivo durante todo el viaje

Guía turística

Excursiones, experiencias y actividades recreativas

Seguro de asistencia en viaje

Requisitos para ambos viajes

Tener cédula chilena vigente al momento de la compra y del viaje

Tener entre 18 y 59 años al momento de la compra del viaje

Puedes viajar sola, pero siempre compartirás la habitación con otra viajera

Los paquetes se compran directamente por la página web. Sobre la fecha de apertura, Sernatur informó a 24horas.cl que podría habilitarse desde la primera quincena de octubre, a través de la plataforma web que será lanzada próximamente.