Se acerca el Cyber Monday 2025: cuáles son las fechas y horarios para aprovechar las ofertas online

El Cyber Monday se ha consolidado como una de las jornadas más relevantes del comercio electrónico en Chile, reuniendo cada año a cientos de marcas con rebajas y promociones en productos y servicios que van desde tecnología y vestuario, hasta viajes y turismo.

La instancia es coordinada por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que convoca a empresas de diversas categorías como salud, belleza, deportes, calzado y más.

Posible fecha confirmada para el Cyber Monday

Aunque la CCS aún no ha confirmado la fecha oficial, distintos medios han recogido que el evento se realizaría entre el lunes 6 y el miércoles 8 de octubre. En esa línea, la dinámica sería la misma de años anteriores: tres jornadas consecutivas de ofertas online, desde las 00:00 horas del lunes hasta las 23:59 del miércoles.

De concretarse, el Cyber Monday 2025 mantendría el formato habitual que lo ha convertido en una de las instancias de compra digital más relevantes del año.

Por su parte, en el sitio oficial de Cannon Home aparece otra referencia de fechas para el evento. Allí se indica que el Cyber Monday Chile 2025 se llevaría a cabo entre el lunes 29 de septiembre y el miércoles 1 de octubre, también con una extensión de tres días (desde las 00:00 del lunes hasta las 23:59 del miércoles).