Día de la Música Chilena en Ñuñoa: conoce artistas y horarios del 4 de octubre en Casa de la Cultura

Cada 4 de octubre se conmemora el Día de la Música Chilena, en honor al natalicio de la reconocida cantautora Violeta Parra, una de las figuras más influyentes del folclore nacional. Esta celebración, establecida por ley en 2015, recuerda el legado de la artista nacida el 4 de octubre de 1917 en la Región de Ñuble. Hija de Nicanor Parra, profesor de música, y Clarisa Sandoval, campesina y modista con pasión por el canto y la guitarra, Violeta mostró su talento desde muy temprana edad, componiendo sus primeras canciones a los 12 años. Obras como La Jardinera, Arauco tiene una pena y Gracias a la Vida siguen siendo parte esencial del cancionero chileno.

Con motivo de esta fecha, el sábado 4 de octubre se llevará a cabo un festival gratuito en la Casa de la Cultura de Ñuñoa. Rodrigo Osorio, presidente de la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales, expresó: “Estamos muy contentos y con muchas expectativas por este encuentro, porque además lo hacemos con un line-up de primer nivel, con numerosos ganadores del Premio Pulsar y nombres que están en lo más alto de nuestro cancionero”.

Cronograma del festival:

12:00 – Caleuchístico

13:10 – Dúo Alondra de Chile

14:20 – Yorka

15:30 – Combo Tortuga

16:40 – Mauricio Redolés

17:50 – Marlon Breeze

19:00 – Camila Moreno

20:10 – DrefQuila

La apertura de puertas será a las 11:00 horas. La entrada es gratuita, pero requiere descarga previa a través de la plataforma PortalTickets. Los tickets se entregarán por bloques: AM (12:00 a 15:30) y PM (16:00 a 20:00), con un máximo de 2 entradas por persona en cada bloque. Se recuerda que los niños deben contar con ticket desde los 7 años.