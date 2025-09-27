Nuevas capacitaciones para Pymes en La Florida: digitalización, pagos y ventas online

Los emprendedores de La Florida podrán acceder a herramientas concretas para impulsar sus negocios gracias a la serie de capacitaciones que se desarrollarán en el primer cowork municipal de la comuna. Estas instancias de formación, enmarcadas en el programa “Digitaliza tu Comercio”, abordarán temas clave como digitalización empresarial, medios de pago digitales, cumplimiento tributario y ventas en plataformas web, entre otros.

El programa gratuito “Digitaliza tu Comercio”, impulsado por Landscape, busca reducir la brecha tecnológica entre grandes y pequeños negocios. La iniciativa entrega capacitaciones prácticas en gestión digital, emisión electrónica de boletas, automatización de procesos y estrategias comerciales online.

Tras su exitoso paso por Estación Central y Quilpué, el programa continúa su expansión a nuevas comunas, con el objetivo de empoderar al comercio local y contribuir al desarrollo económico de cada territorio. En La Florida, el primer workshop se realizará el jueves 25 de septiembre, desde las 18:30 horas, en Casa Emprender (Alonso de Ercilla 1380).

Paolo Soto, CEO de Landscape, adelantó:

“El propósito de este programa es empoderar a los emprendedores locales con herramientas digitales que les permitan optimizar procesos, cumplir con la normativa vigente y ampliar su alcance comercial”.

Por su parte, Daniel Medina, Director Ejecutivo de la Corporación de Fomento de La Florida (COFODEP), destacó:

“La digitalización dejó de ser una opción y se transformó en una necesidad para la competitividad de nuestras Pymes. Desde Casa Emprender estamos comprometidos en acercar estas herramientas a los emprendedores de la comuna, generando más oportunidades de crecimiento y sostenibilidad para sus negocios”.

Con esta iniciativa, Casa Emprender de La Florida reafirma su rol como motor de oportunidades para los pequeños negocios locales. La comuna cuenta con más de 8.000 empresas registradas, lo que refleja la magnitud de su ecosistema emprendedor y la relevancia de entregar soluciones que fortalezcan su crecimiento, productividad y permanencia en el mercado.