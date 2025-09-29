Pago de septiembre del Bono al Trabajo de la Mujer: fecha y montos según renta

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) corresponde a un beneficio económico destinado a trabajadoras dependientes e independientes, de entre 25 y 59 años, que formen parte del 40% más vulnerable del país, de acuerdo con la información registrada en el Registro Social de Hogares (RSH).

La ayuda estatal cuenta con dos formas de entrega: mensual o anual, siendo esta última depositada en agosto para quienes escogieron esa opción. En cambio, quienes optaron por la modalidad mensual recibirán en septiembre la novena cuota del año.

De acuerdo con el calendario del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), el pago de este mes está fijado para el martes 30 de septiembre, con montos calculados en base a las remuneraciones obtenidas en junio de 2025.

En la práctica, los giros mensuales representan adelantos del monto anual total, equivalente al 75% del beneficio, mientras que el 25% restante se entregó en agosto, en la misma fecha del pago anual.

Montos según tramos de renta bruta mensual

Con ingresos iguales o inferiores a $294.377: el aporte va desde $1 hasta $44.157 (a mayor renta dentro del tramo, mayor monto recibido).

el aporte va desde $1 hasta $44.157 (a mayor renta dentro del tramo, mayor monto recibido). Con ingresos superiores a $294.377 e iguales o inferiores a $367.971: el beneficio se aproxima a los $44.157.

el beneficio se aproxima a los $44.157. Con ingresos superiores a $367.971 e inferiores a $662.348: el monto decrece gradualmente desde $44.157 hasta $1.

De esta manera, las beneficiarias que postularon en modalidad mensual podrán acceder al pago correspondiente de septiembre en la fecha señalada por el Sence.