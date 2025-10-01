Bono de Graduación Enseñanza Media: apoyo a quienes terminan la enseñanza media de adultos

El Estado dispone de un incentivo económico destinado a las personas que concluyen la enseñanza media en modalidad de adultos y que forman parte del programa Chile Seguridades y Oportunidades, anteriormente conocido como Ingreso Ético Familiar.

Este aporte, denominado Bono de Graduación de Enseñanza Media, se entrega en un único pago y su monto se actualiza cada febrero de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Requisitos para acceder al beneficio

La asignación se otorga de manera automática siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

Tener más de 24 años al momento de obtener la licencia de enseñanza media.

Haber cursado estudios en un establecimiento reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación.

Haber recibido la licencia de enseñanza media durante la participación en los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

La verificación de estas condiciones se realiza de forma interna a través de los registros del Ministerio de Educación, por lo que no se requiere postular ni presentar documentación adicional.

Desde el Ejecutivo se ha señalado que cada miembro del hogar que cumpla con estas características puede recibir el bono.

Cómo se paga el Bono de Graduación Enseñanza Media

El dinero se deposita directamente en la CuentaRUT de BancoEstado. Quienes dispongan de una cuenta activa verán acreditado el monto sin necesidad de trámites. En caso de no contar con ella, se deberá abrir gratuitamente en la entidad bancaria y retirar la tarjeta correspondiente.

El plazo máximo para cobrar este beneficio, en caso de no tener cuenta habilitada, es de 18 meses. Si ya existe una CuentaRUT activa, el depósito se efectúa automáticamente y no caduca.

Reconocimiento al esfuerzo

El Bono de Graduación de Enseñanza Media constituye un estímulo dirigido a quienes logran completar su formación escolar en edad adulta, fortaleciendo así sus opciones de empleabilidad y facilitando el acceso a un trabajo formal.

Para obtener el pago basta con contar con la cédula de identidad vigente y tener activa la CuentaRUT. Con estos pasos cumplidos, la transferencia del beneficio se realiza sin necesidad de inscripción.