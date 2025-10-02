Sernac reitera alerta por micotoxina en harina de maíz PAN: revisa número de lote afectado

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) volvió a advertir sobre la alerta alimentaria emitida por el Ministerio de Salud debido a la detección de fumonisina en una harina de maíz blanco precocida de la marca PAN.

La notificación afecta al producto harina de maíz blanco precocida PAN, con fecha de vencimiento 20 de marzo de 2026, correspondiente al lote 22610790.

Distribución del producto en Chile

El organismo detalló que 4.060 unidades del lote fueron ingresadas a Chile desde Colombia y distribuidas entre mayo y septiembre de 2025. Según lo reportado, se ha registrado un solo incidente en Chile relacionado con este caso y ninguno en otros países.

El Ministerio de Salud instó a la población a no consumir este producto si aún lo conserva en sus hogares y señaló que continuará actualizando la información a través de sus canales oficiales.

Qué son las fumonisinas

La autoridad sanitaria explicó que las fumonisinas son micotoxinas producidas por hongos que contaminan el maíz, tanto en su consumo humano como animal.

“El consumo crónico de estas sustancias está asociado con cáncer de esófago en los seres humanos, así como a toxicidad hepática y renal en animales”, precisó la institución.

Medidas adoptadas por la empresa

La compañía Alimentos Polar Chile SpA retiró del mercado el lote afectado y dispuso su reposición.

En caso de tener el producto en casa, los consumidores pueden contactarse al correo alimentospolarchile@empresaspolar.com para gestionar el reemplazo o realizar consultas.

“El Sernac informó que, ante cualquier comunicación de consumidores que han indicado tener unidades del lote 22610790, se ha coordinado la recolección del producto y su reemplazo por otro de lote distinto, sin costo alguno, mediante alimentospolarchile@empresaspolar.com”, cerró la institución.