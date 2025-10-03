¿Necesitas retirar tu dinero de la AFC? Así puedes hacer el trámite en línea

La Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) custodia los ahorros que las y los trabajadores acumulan en su Cuenta Individual de Cesantía (CIC). Este dinero cumple un rol clave al momento de enfrentar un despido o quedar sin empleo, ya que forma parte del Seguro de Cesantía. Para acceder a esos recursos es necesario acreditar la condición de desempleado mediante la entrega de ciertos documentos.

Retiro de fondos para pensionados

Además de quienes están sin trabajo, existe la posibilidad de que las personas que ya se encuentran pensionadas puedan solicitar el retiro total o parcial de lo acumulado en su cuenta AFC. Este trámite se puede realizar de manera sencilla a través de la sucursal virtual, cumpliendo algunos pasos básicos:

Ingresar al portal de la AFC. Acceder con RUT y Clave Única o con la Clave AFC. Seleccionar la opción “Cobrar saldo pensionado” y elegir la AFP correspondiente. Adjuntar los documentos requeridos para completar la solicitud.

En el caso de los pensionados de IPS, CAPREDENA o DIPRECA, la gestión se efectúa dentro de la sección “Mis trámites”. También está disponible la alternativa presencial en cualquier sucursal de la AFC a lo largo del país.

Qué se necesita para hacer el trámite

Para que la solicitud sea válida, el sistema pedirá presentar algunos antecedentes que acrediten la situación del solicitante: