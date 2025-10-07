¿Tienes contrato de trabajo?: revisa si recibes el Bono por Formalización Laboral con tu RUT

El Bono por Formalización del Trabajo 2025 es un aporte económico que entrega el Estado a quienes ingresan por primera vez al mundo laboral formal. El beneficio busca incentivar la formalización y ofrecer apoyo en las primeras etapas de empleo.

Este aporte es de pago único, no requiere postulación, y se deposita de forma automática en la CuentaRUT de BancoEstado de cada beneficiario. El monto puede llegar hasta $292.275.

Requisitos para recibir el bono por Formalización Laboral 2025

El Bono por Formalización del Trabajo no se postula, pero se entrega automáticamente a quienes cumplen con las siguientes condiciones:

Tener 18 años o más.

Ingresar por primera vez a un trabajo formal.

Ser usuario o usuaria del Subsistema Seguridades y Oportunidades .

. Registrar al menos cuatro cotizaciones continuas para salud, pensiones o seguro de cesantía, declaradas y pagadas durante la participación en el programa de Acompañamiento Sociolaboral.

De cuánto es el bono y cómo se paga

El Bono por Formalización del Trabajo 2025 corresponde a un aporte de $292.275, que se entrega por única vez y no requiere postulación previa. Este monto se reajusta cada mes de febrero, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El pago se realiza mediante depósito en la cuenta bancaria personal del beneficiario. Si la persona no tiene una cuenta activa, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia gestionará sin costo la apertura de una CuentaRUT del BancoEstado para facilitar la entrega del dinero.

Este bono tiene como propósito principal incentivar la incorporación al empleo formal, permitiendo que los trabajadores comiencen a cotizar desde el inicio de su vida laboral y fortaleciendo su seguridad social.