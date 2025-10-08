Subsidio de Arriendo 2025: comenzó el proceso de postulación para acceder al beneficio habitacional

Desde este martes 7 de octubre y hasta el viernes 14 de noviembre se encuentra disponible el llamado regular 2025 del Subsidio de Arriendo, una ayuda estatal destinada a familias que buscan apoyo para costear el pago de una vivienda.

Aporte económico y cobertura

El beneficio otorga hasta 170 UF anuales (más de $6 millones), con un límite mensual de 4,2 UF (aproximadamente $166 mil). Este monto puede utilizarse en arriendos cuyo valor no supere las 11 UF mensuales (cerca de $434 mil), complementando así el presupuesto familiar destinado a la vivienda.

En el caso de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, los montos son ligeramente superiores: el tope mensual asciende a 4,9 UF (unos $193 mil), y el valor máximo de arriendo permitido alcanza las 13 UF (alrededor de $513 mil).

Fechas de postulación

El llamado permanecerá abierto hasta el 14 de noviembre, ofreciendo la posibilidad de realizar el trámite de manera presencial u online.

Presencial: en las oficinas del Serviu de cada región.

en las oficinas del de cada región. En línea: a través de la plataforma digital del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), CLIC AQUÍ, donde se requiere contar con ClaveÚnica para ingresar y completar el proceso.

Requisitos para acceder al Subsidio de Arriendo 2025

Quienes deseen participar deberán cumplir con las siguientes condiciones: