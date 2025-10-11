Comparador de créditos de consumo del Sernac: diferencias de intereses según el plazo y monto

En el contexto del Mes de la Educación Financiera, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) dio a conocer una versión completamente renovada de su Comparador de Créditos de Consumo, una herramienta gratuita que permite simular y contrastar préstamos ofrecidos por bancos, cajas de compensación y algunas cooperativas.

Diferencias en el costo de los créditos

El Costo Total del Crédito (CTC) para un crédito de $1.000.000 a 12 meses (con seguro de desgravamen) varía entre $1.105.524 y $1.247.424, lo que representa una diferencia de $141.900 entre la alternativa más conveniente y la más costosa.

Detalle del análisis

El CTC más bajo corresponde a Banco BICE, con $1.105.524.

El CTC más alto lo presenta CCAF Los Andes, con $1.247.424.

La brecha actual es de $141.900, mayor a los $132.722 previamente informados por el organismo (según el ejemplo entregado).

Esto confirma que las diferencias entre las distintas instituciones financieras al solicitar un crédito de consumo similar pueden ser incluso mayores de lo reportado anteriormente, reforzando la importancia de cotizar y comparar antes de tomar una decisión

Una herramienta renovada y más fácil de usar

La plataforma, disponible en www.sernac.cl, ofrece ahora una interfaz más simple y dinámica. Con solo tres filtros principales —monto, plazo y si incluye o no seguro de desgravamen—, el sistema muestra resultados con la cuota estimada, la tasa de interés, la Carga Anual Equivalente (CAE) y el CTC, ordenando las opciones de menor a mayor costo.

El SERNAC subraya que las cifras presentadas corresponden a simulaciones referenciales, y que las condiciones finales pueden variar según la evaluación de riesgo crediticio que realice cada institución financiera.

Consejos para tomar decisiones financieras informadas

El organismo llamó a las y los consumidores a comparar antes de contratar y considerar más que solo el valor de la cuota mensual. Entre sus principales recomendaciones destacan:

Poner atención en la CAE y el CTC , ya que reflejan el verdadero costo del crédito.

, ya que reflejan el verdadero costo del crédito. Cotizar siempre en entidades formales y revisar detenidamente los contratos antes de firmar.

y revisar detenidamente los contratos antes de firmar. Evaluar la capacidad real de pago , teniendo en cuenta posibles imprevistos o gastos estacionales.

, teniendo en cuenta posibles imprevistos o gastos estacionales. Evitar decisiones impulsivas motivadas por la publicidad o la presión de obtener financiamiento rápido.

El SERNAC enfatizó que una decisión informada puede marcar una gran diferencia en el presupuesto familiar y reiteró la importancia de promover la educación financiera como una herramienta clave para el bienestar económico.