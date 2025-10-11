Cuántos días feriados quedan en Chile: revisa si hay días libres de octubre

LLegó octubre y los ciudadanos se preguntan cuándo serán los próximos feriados. Según el calendario oficial, todavía restan 5 feriados, de los cuales uno es irrenunciable, lo que significa que los trabajadores tienen derecho a descanso obligatorio en esas fechas.

Feriados restantes de 2025 en Chile

Los 5 festivos que aún quedan en el calendario de este año son los siguientes:

Domingo, 12 de octubre – Encuentro de Dos Mundos.

– Encuentro de Dos Mundos. Viernes, 31 de octubre – Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

– Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Sábado, 1 de noviembre – Día de Todos los Santos.

– Día de Todos los Santos. Lunes, 8 de diciembre – Inmaculada Concepción.

– Inmaculada Concepción. Jueves, 25 de diciembre – Navidad (Irrenunciable).

Feriados por elecciones en Chile

El domingo 16 de noviembre son las elecciones presidenciales y parlamentarias, por lo que el comercio podría verse afectado.

Dado que es poco probable que algún candidato logre ganar en primera vuelta, está programada la segunda vuelta de las elecciones presidenciales para el domingo 14 de diciembre de 2025, donde se enfrentará a los dos candidatos con mayor votación.