Tren Santiago-Curicó: revisa los horarios, frecuencia de viajes y dónde comprar los pasajes

La red ferroviaria nacional sumó un nuevo impulso con la reciente incorporación de trenes UTS al servicio que une la Región Metropolitana con la Región del Maule. La Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) puso en marcha este refuerzo para aumentar la disponibilidad de viajes entre Santiago y Curicó, especialmente durante los fines de semana.

Cómo funcionará el servicio Alameda–Curicó

A diferencia de los modernos BMU que actualmente operan en el tramo Alameda–Chillán, esta vez se reincorporan los clásicos trenes UTS, reconocibles por su característico color azul. El objetivo de su integración es ampliar las alternativas de horario y ofrecer tarifas más convenientes para los pasajeros.

Con esta medida, el trayecto Alameda–Curicó dispondrá de cuatro frecuencias semanales, con precios que parten desde los $7.500, cifra considerablemente menor al valor de los boletos BMU, que oscilan entre $13.000 y $17.000. El nuevo servicio reforzado operará los días viernes y domingo.

Paula Fernández, gerenta de pasajeros de EFE Central, destacó que “con esta iniciativa, EFE Central reafirma su compromiso con el fortalecimiento del transporte ferroviario de pasajeros, ofreciendo nuevas opciones para viajes interregionales con estándares de calidad y eficiencia”.

Frecuencias y características del nuevo tren

Los trenes UTS, equipados con coches tipo salón y preferente, cubrirán el tramo Alameda–Curicó los viernes a las 12:10 horas, arribando a destino a las 14:20; mientras que el regreso Curicó–Alameda será a las 14:50 horas, con llegada a las 17:00.

Este retorno de los UTS no solo busca reforzar la conectividad entre ambas regiones, sino también ampliar la oferta para quienes optan por el tren como medio de transporte interregional, combinando tradición, eficiencia y un valor más accesible.