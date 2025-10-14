Nuevo precio de la Visa Waiver: cuánto deberán pagar los chilenos para ingresar a EE.UU

El ESTA corresponde al Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje, un requisito dentro del Programa de Exención de Visado (Visa Waiver). Este mecanismo permite a los ciudadanos de 42 países entrar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios hasta por 90 días sin necesidad de obtener una visa tradicional.

Entre los países beneficiados se encuentran la mayoría de los europeos, además de Israel, Japón, Corea del Sur y Taiwán. Chile figura como el único país de América Latina incorporado en esta iniciativa.

Motivos del aumento en el precio del ESTA

La subida en el valor de este permiso quedó incorporada en el paquete de recortes fiscales promovido por la administración de Donald Trump y aprobado en julio pasado por el Congreso estadounidense.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el incremento busca financiar tres áreas específicas: una tarifa de promoción turística, una tarifa de operación y un aporte al fondo general del Departamento del Tesoro. El ajuste se suma a una serie de disposiciones impulsadas por la Casa Blanca para restringir con mayor dureza la inmigración.

Más aumentos en trámites migratorios

El Gobierno estadounidense también anunció otros cambios en costos asociados a visas.

La visa para trabajadores especializados H-1B elevará su valor de 215 dólares a 100.000 dólares .

Además, se aplicará un nuevo cargo de 250 dólares a la mayoría de las visas de no inmigrante, entre ellas turismo, estudio, intercambio y trabajo, que comenzará a regir en octubre.

Impacto en los viajeros chilenos

En la actualidad, el trámite del ESTA cuesta 21 dólares (aproximadamente $21.000). Con la nueva medida, el valor alcanzará los 40 dólares, cerca de $38.000.

Quienes deseen completar esta autorización podrán hacerlo directamente en la página oficial del ESTA, trámite obligatorio para todos los viajeros chilenos que busquen ingresar a Estados Unidos bajo el programa Visa Waiver.