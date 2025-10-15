Publicidad
Resultados del Sistema de Admisión Escolar 2026: cuándo y cómo revisar las asignaciones DATOS ÚTILES Cedido

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Entre el 15 y 21 de octubre se publicarán los resultados del SAE 2026. Apoderados deberán revisar asignaciones y confirmar su decisión.

El Sistema de Admisión Escolar (SAE) entra en una de sus etapas más esperadas: la entrega de los resultados del proceso de asignación de vacantes para el año académico 2026.

Cuándo se conocerán los resultados del SAE 2026

Entre el 15 y el 21 de octubre, los apoderados podrán ingresar al sitio web habilitado, CLIC AQUÍ,  utilizando el mismo usuario y contraseña con los que realizaron su postulación. Dentro de la plataforma, deberán revisar si el estudiante fue asignado a alguno de los establecimientos incluidos en su lista de preferencias.

El proceso de asignación se llevó a cabo de manera automática, imparcial y sin intervención humana, aplicando criterios de prioridad que aseguran un sistema equitativo y transparente para todos los postulantes.

Qué decisiones pueden tomar los apoderados tras conocer el resultado

Una vez publicado el resultado, los apoderados deberán optar por una de las siguientes alternativas:

Aceptar el resultado: confirmar la asignación entregada por el sistema.

Aceptar el resultado y activar listas de espera: esta opción permite intentar acceder a un colegio ubicado en una posición más alta dentro del listado de preferencias.

Rechazar el resultado: en este caso, el estudiante quedará sin establecimiento y deberá volver a postular en el Periodo Complementario.

Qué fechas deben tener presentes las familias

El Ministerio de Educación (Mineduc) entregó un calendario con las próximas fechas clave del proceso:

  • 29 y 30 de octubre: publicación de los resultados de las listas de espera.
  • 12 al 19 de noviembre: periodo de postulación complementaria.
  • 2 de diciembre: entrega de resultados del periodo complementario.
  • 9 al 30 de diciembre: periodo oficial de matrículas en los establecimientos.

Dónde resolver dudas sobre el proceso de admisión

Para quienes necesiten asistencia, el Mineduc habilitó distintos canales de atención: la Web Ayuda Mineduc, el call center 600 600 2626, las redes sociales oficiales del Sistema de Admisión Escolar y las oficinas presenciales de Ayuda Mineduc, además de las Secretarías Ministeriales y Departamentos Provinciales de Educación a lo largo del país.

