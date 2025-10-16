Personas cuidadoras: así pueden inscribirse y acceder al aporte estatal

Quienes brindan apoyo constante a personas con discapacidad o grados de dependencia moderada o severa, que les dificultan realizar sus actividades cotidianas, son consideradas personas cuidadoras. Aunque no reciben una remuneración por este rol, pueden acceder a diversos beneficios.

El primer paso para esto es obtener la credencial que las reconoce formalmente como personas cuidadoras. Este trámite es gratuito, sencillo y se puede gestionar en línea, sin necesidad de trasladarse. Además, las y los cuidadores pueden acceder a otras ayudas, como las ofrecidas por la Red Local de Apoyos y Cuidados, presente en 151 comunas del país. También existe un aporte mensual no postulable de hasta $32.991, destinado a quienes cumplan con los requisitos establecidos.

Cómo obtener la credencial de persona cuidadora

Gracias a esta credencial, las personas cuidadoras pueden acceder a beneficios estatales y de instituciones privadas, junto con recibir atención preferente en algunos servicios. Para solicitarla, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web del Registro Social de Hogares (RSH).

Hacer clic en “ Ir a mi registro ” e iniciar sesión con Clave Única.

” e iniciar sesión con Clave Única. Algunos usuarios tendrán que pinchar el botón “Inicio” y luego en “Información de tu hogar” e “Información adicional”.

Se desplegarán varias opciones y para el trámite sirve la de “Cuidados”.

Dependiendo de cuál sea el caso (cuidar a alguien o tener un miembro familiar que recibe cuidados), se elige la alternativa correspondiente.

Una vez completado el registro como persona cuidadora, la credencial será entregada en un plazo máximo de 60 días, en la municipalidad correspondiente a tu comuna de residencia.

Además del trámite en línea, la solicitud de la credencial también puede realizarse de manera presencial en las sucursales de ChileAtiende, CLIC AQUÍ, mediante videollamada con un ejecutivo de ChileAtiende, CLIC AQUÍ, o directamente en los municipios.

Si quieres conocer en detalle todos los beneficios asociados a la condición de persona cuidadora, puedes hacer CLIC AQUÍ.