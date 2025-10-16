Subsidio de Discapacidad: cómo postular al beneficio para menores de 18 años

El Subsidio de Discapacidad es un beneficio económico otorgado por el Estado de Chile que busca brindar apoyo a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que se encuentren en situación de discapacidad severa y pertenezcan a familias de escasos recursos.

Monto actualizado del beneficio

A raíz de la reciente reforma previsional, el monto del subsidio alcanza los $125.000 mensuales, cifra que se reajusta cada mes de febrero según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante los últimos doce meses, garantizando así que el beneficio mantenga su poder adquisitivo frente a la inflación.

Quiénes pueden acceder al Subsidio de Discapacidad

Este aporte está dirigido a menores con discapacidad física, mental o sensorial severa, cuya situación sea certificada oficialmente. La solicitud debe ser presentada por sus representantes legales o las personas o instituciones a cargo del menor.

Para acceder al beneficio, se deben cumplir con los siguientes requisitos principales:

Pertenecer al 60% más vulnerable del país, según la clasificación del Registro Social de Hogares (RSH) .

Tener residencia continua en Chile por al menos tres años antes de la fecha de postulación.

Contar con una resolución de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) o una credencial del Registro Nacional de Discapacidad (SRCeI), que acredite una discapacidad igual o superior al 50% (severa o profunda).

También se considera válida la acreditación conforme a la Ley N°18.600, en el caso de discapacidad mental.

El Instituto de Previsión Social (IPS) realiza una evaluación de las personas beneficiarias cuando alcanzan los 17 años y 6 meses, con el fin de determinar si cumplen los requisitos para acceder a la Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) al cumplir la mayoría de edad.

Además, las resoluciones emitidas por COMPIN indican la fecha en que debe solicitarse una reevaluación, y el nuevo documento debe ser entregado directamente al IPS para mantener la vigencia del beneficio.

Cómo consultar si se recibe el Subsidio de Discapacidad

El portal ChileAtiende dispone de una herramienta en línea que permite verificar si una persona es beneficiaria del subsidio. Solo es necesario ingresar el RUT de la persona con discapacidad en el sitio web oficial del servicio, CLIC AQUÍ.

Este aporte busca garantizar apoyo económico a las familias más vulnerables y promover una mayor inclusión social de niños, niñas y adolescentes con discapacidad severa en todo el país.