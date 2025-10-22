Retira tu dinero de la AFC: así puedes hacer el trámite si estás sin trabajo

Se trata de un seguro administrado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que brinda protección en caso de quedar sin empleo a quienes trabajen bajo contrato regido por el Código del Trabajo, el Estatuto de Asistentes de la Educación Pública o sean trabajadoras y trabajadores de casa particular.

Para retirar los fondos de tu Cuenta Individual de Cesantía en la AFC, debes estar en una de las siguientes situaciones:

Estar cesante y cumplir con los requisitos para cobrar el Seguro de Cesantía.

Estar pensionado por vejez, invalidez total o invalidez parcial definitiva.

Haber fallecido (en este caso, los beneficiarios pueden realizar el trámite).

Trámite de retiro para pensionados

Si ya eres pensionado y mantienes saldo en tu cuenta, puedes solicitar el retiro total de los fondos a través de la sucursal virtual de la AFC.

Ingresa a la Sucursal Virtual de la AFC: Accede al portal con tu RUT y Clave Única o Clave AFC. : Accede al portal con tu RUT y Clave Única o Clave AFC. Solicita el retiro: Selecciona la opción “Cobrar saldo pensionado”. Adjunta documentos: Es posible que debas adjuntar documentos que acrediten tu pensión, como el dictamen de la Comisión Médica en caso de invalidez.

Trámite para personas cesantes

Si estás sin trabajo, el pago del Seguro de Cesantía se realiza en cuotas mensuales, con cargo a tu Cuenta Individual de Cesantía o al Fondo de Cesantía Solidario, según corresponda. Para iniciar el cobro:

Ingresa a la Sucursal Virtual de la AFC: Identifícate con tu RUT y Clave Única o Clave AFC. Inicia el trámite de cobro: Solicita el cobro de tu seguro y adjunta los documentos que acreditan el fin de la relación laboral (como el finiquito).

Trámite para beneficiarios de un fallecido

En caso de que el afiliado haya fallecido, sus beneficiarios pueden retirar los fondos.