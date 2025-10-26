Cuáles son los beneficios de Fonasa: revisa qué descuentos tienen los afiliados

Los afiliados al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cuentan con diversos beneficios que se activan automáticamente por el hecho de pertenecer a este sistema. Estas ventajas abarcan desde la cobertura de atenciones médicas hasta descuentos en la adquisición de fármacos en farmacias adheridas.

Copago Cero

Todos los cotizantes de Fonasa, sin importar su tramo (A, B, C o D), pueden acceder a la gratuidad en consultas y tratamientos dentro de la red pública de salud, incluyendo hospitales, Cesfam y otros centros sanitarios estatales. “Para optar al copago cero no es necesario que los afiliados postulen o lo soliciten, ya que se activa automáticamente para todos los cotizantes”, señalaron desde Fonasa.

Obtén más información del Copago Cero AQUÍ.

Devolución de excedentes

Fonasa realiza cada año la devolución de cotizaciones pagadas en exceso por los trabajadores, generadas cuando se superan los topes legales mensuales o cuando se producen pagos duplicados por parte de los empleadores.

Conoce si aplicas para solicitar devolución masiva de accedentes AQUÍ.

Bono PAD

El Bono Pago Asociado a Diagnóstico (PAD) permite a los afiliados de los tramos B, C y D, junto a sus cargas familiares, acceder a intervenciones y procedimientos con un costo fijo y previamente establecido. “Al Bono PAD pueden acceder quienes estén inscritos en los tramos B, C o D y cubre la atención completa del procedimiento”, informaron desde la institución.

Puedes solicitar un Bono PAD desde el sitio web de Fonasa desde AQUÍ.

AUGE-GES

El Plan de Acceso Universal a Garantías Explícitas (AUGE o GES) garantiza la cobertura de 87 enfermedades, asegurando a los afiliados y sus cargas atención desde el diagnóstico hasta el tratamiento y seguimiento, según cada caso.

Descuentos en medicamentos

Más de 6.900 fármacos cuentan con precios rebajados gracias a convenios entre Fonasa y cadenas de farmacias. La rebaja se aplica automáticamente a los afiliados, quienes pueden consultar los locales adheridos mediante el Buscador de Medicamentos en convenio.

Puedes revisar los descuentos en medicamentos AQUÍ.

Ley de Urgencias

La normativa vigente asegura atención inmediata en cualquier servicio de urgencia, público o privado, ante situaciones con riesgo de muerte o daño funcional grave, sin que se exija la firma de documentos de garantía, independientemente de la situación económica o afiliación a Fonasa.

Fonasa recuerda que estos beneficios buscan facilitar el acceso a la salud y garantizar la cobertura integral de sus afiliados y sus familias.