Subsidio de Arriendo 2025: faltan pocos días para el cierre de postulaciones al beneficio estatal

El Subsidio de Arriendo es un aporte económico temporal que ayuda a cubrir parte del costo mensual de una vivienda. Su objetivo es facilitar el acceso a una solución habitacional a familias que no poseen casa propia, permitiéndoles destinar menos recursos al pago del arriendo mientras continúan ahorrando para una vivienda definitiva.

El beneficio cubre un porcentaje del pago del arriendo, mientras el resto debe ser costeado por el grupo familiar beneficiado. El monto a recibir varía según la región y las características socioeconómicas del hogar, alcanzando hasta $193 mil pesos al mes.

Las postulaciones permanecerán abiertas hasta el 14 de noviembre, según confirmó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Cuáles son los montos máximos y los topes de arriendo permitidos

Los montos del arriendo permitidos varían dependiendo de la zona geográfica del país. De acuerdo con la información oficial:

En las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía, Los Lagos y Los Ríos , el valor máximo del arriendo no puede superar 11 UF (aproximadamente $434.000) .

En las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén, Magallanes y Metropolitana, el límite aumenta a 13 UF (cerca de $513.000).

El beneficio entrega hasta 170 UF anuales (más de $6 millones), distribuidos en pagos mensuales que pueden llegar a 4,2 UF ($166 mil aprox.) o 4,9 UF ($193 mil), según la región.

Qué requisitos deben cumplirse para postular

Según el Ministerio de Vivienda, las familias interesadas deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años y tener cédula de identidad vigente .

Si el postulante tiene menos de 60 años, debe hacerlo junto a un núcleo familiar , que puede incluir cónyuge, conviviente civil, pareja o hijos.

Estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y pertenecer al 70% de mayor vulnerabilidad socioeconómica .

Acreditar un ahorro mínimo de 4 UF (alrededor de $158 mil ) en una cuenta de ahorro para la vivienda .

Tener un ingreso familiar mensual entre 7 y 25 UF. Este tope aumenta en 8 UF por cada integrante adicional que exceda de tres.

Cómo y dónde realizar la postulación al Subsidio de Arriendo

La postulación se puede efectuar completamente en línea a través del sitio web oficial del Minvu. Allí se deben ingresar los datos personales y del grupo familiar, junto con los antecedentes de ahorro y renta.

Los postulantes que cumplan los requisitos y resulten seleccionados recibirán mensualmente el subsidio, con el cual podrán arrendar una vivienda que se ajuste a los valores máximos establecidos para su región.

Hasta cuándo se puede postular

El proceso permanecerá disponible hasta el 14 de noviembre, fecha límite para completar la postulación. Desde el Gobierno han recordado la importancia de realizar el trámite con anticipación, dado que los cupos son limitados y la demanda suele ser alta en cada proceso.

Este beneficio representa una oportunidad significativa para quienes buscan estabilidad habitacional mientras avanzan en el camino hacia la vivienda propia.