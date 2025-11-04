Bonos, beneficios y fechas claves de noviembre: revisa el calendario con la agenda del mes

El penúltimo mes del año inició con una nutrida agenda de plazos importantes para familias, estudiantes y trabajadores que buscan acceder a apoyos estatales. Durante las próximas semanas se abrirán y cerrarán postulaciones a diversos beneficios, mientras otros se pagarán antes de finalizar noviembre.

Cuáles son las principales fechas que deben tener en cuenta las familias

Uno de los hitos más relevantes corresponde al ámbito educativo. Entre el 12 y el 19 de noviembre se desarrollará la postulación al periodo complementario del Sistema de Admisión Escolar (SAE) 2026, instancia dirigida a quienes aún no han asegurado un cupo en establecimientos educacionales.

A su vez, el 12 de noviembre se cerrará el proceso para que los jóvenes soliciten la exclusión del Servicio Militar 2026, mientras que el 14 de noviembre finalizará la postulación al Subsidio de Arriendo de Vivienda, uno de los apoyos más demandados del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

En paralelo, se mantendrá la entrega mensual de beneficios como el Subsidio al Empleo Joven y el Bono al Trabajo de la Mujer, ambos gestionados por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

Postulaciones abiertas en noviembre

Durante la primera quincena, distintos programas mantienen sus convocatorias abiertas.

Entre el 1 y el 10 de noviembre se pueden presentar iniciativas al Registro de Proyectos Susceptibles de Donación del Instituto Nacional del Deporte (IND), mientras que el 3 de noviembre corresponde a una de las fechas de pago de pensiones y beneficios del Instituto de Previsión Social (IPS).

El 5 de noviembre marcará el cierre del Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), trámite indispensable para optar a gratuidad y beneficios estudiantiles para la educación superior.

Por su parte, el 7 de noviembre culminará la admisión extraordinaria para Aspirante a Oficial Policial Profesional de Línea (OPPL), y el 11 de noviembre lo hará la postulación a la Beca de Doctorado Nacional de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

Hitos relevantes del mes

El 16 de noviembre será una de las jornadas más significativas del calendario nacional, con la Elección Presidencial y Parlamentaria 2025, donde los ciudadanos acudirán a las urnas para definir el nuevo escenario político.

Posteriormente, entre el 18 y el 28 de noviembre, se llevará a cabo la postulación al Subsidio para Sectores Medios (DS1), destinado a familias que buscan financiar la compra o construcción de una vivienda.

Finalmente, el 28 de noviembre se concretará el pago del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) y del Subsidio al Empleo Joven (SEJ), ambos beneficios entregados mensualmente por el SENCE.

Por qué es importante mantenerse atento a los plazos

El cumplimiento de las fechas señaladas es esencial para no perder la oportunidad de acceder a beneficios económicos o educativos que pueden marcar una diferencia en la planificación familiar o laboral. Cada programa cuenta con requisitos específicos, por lo que se recomienda revisar los sitios oficiales del Estado para confirmar el detalle de cada convocatoria antes de realizar la postulación.