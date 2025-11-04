Últimos feriados de 2025: cuántos días libres quedan antes de que termine el año

La llegada de noviembre marca el inicio de la cuenta regresiva para despedir 2025. Con solo dos meses por delante, muchos trabajadores comienzan a revisar el calendario en busca de los próximos días libres que permitan una pausa antes de cerrar el año.

Quedan feriados durante noviembre

El mes de noviembre no traerá buenas noticias para quienes esperaban una jornada adicional de descanso. El 1 de noviembre, correspondiente al Día de Todos los Santos, cayó en sábado, por lo que no se tradujo en un feriado laboral.

Además, el domingo 16 de noviembre también será feriado, pero en un contexto especial, ya que corresponde a las elecciones presidenciales y parlamentarias, instancia que, al ser irrenunciable, no beneficia a todos con un fin de semana extendido.

Cuándo llega el próximo fin de semana largo

La espera por un nuevo descanso se extenderá hasta el lunes 8 de diciembre, cuando se conmemore la Inmaculada Concepción, feriado que permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo, ideal para quienes busquen desconectarse antes del cierre del año laboral.

Posteriormente, y sin considerar el posible feriado asociado a una segunda vuelta presidencial, los chilenos podrán disfrutar del tradicional feriado de Navidad, el jueves 25 de diciembre, para luego dar la bienvenida a un nuevo año con el feriado irrenunciable del 1 de enero de 2026.

Cuáles son los feriados que restan en 2025

A continuación, el detalle de los próximos días festivos del calendario nacional:

Domingo 16 de noviembre : Elecciones Presidenciales y Parlamentarias (irrenunciable).

Lunes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción.

Domingo 14 de diciembre (por confirmar) : Segunda vuelta presidencial (irrenunciable).

Jueves 25 de diciembre : Navidad (irrenunciable).

Jueves 1 de enero de 2026: Año Nuevo (irrenunciable).

Con estas fechas, 2025 se despide con pocas oportunidades para descansar, aunque diciembre ofrecerá la posibilidad de recargar energías justo antes de iniciar un nuevo ciclo.