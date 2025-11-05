Bono Bodas de Plata: el beneficio económico para matrimonios que cumplen 25 años

El Bono Bodas de Plata es un beneficio anual que entrega distintas cajas de compensación a quienes cumplen 25 años de matrimonio. El monto varía según la entidad y los requisitos que se soliciten para acceder.

Caja Los Héroes

Se deben cumplir los siguientes requisitos para recibir los $25 mil del beneficio:

Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil, el cual acredite los 25 años de matrimonio.

Solicitud de autorización y pago de prestación, firmado por el pensionado.

Cédula de identidad del afiliado y cónyuge.

Plazo de hasta 120 días desde la fecha de aniversario para realizar el trámite.

Caja 18

Los requisitos para percibir los $25 mil del bono son los siguientes:

Mínimo 12 meses de afiliación continuos.

de afiliación continuos. Certificado de matrimonio emitido por el Registro Civil.

emitido por el Registro Civil. Fotocopia de cédula de identidad del afiliado(a).

del afiliado(a). El plazo es de hasta 120 días, desde la fecha de aniversario.

Caja La Araucana

Se deben cumplir los siguientes requisitos para ser beneficiario de los $25 mil del aporte:

El pensionado debe encontrarse vigente al momento del hecho causante del beneficio y del cobro de este.

Certificado de matrimonio civil.

Cédula de identidad de pensionado afiliado.

El afiliado tiene como plazo el año calendario para cobrarlo hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el caso que ambos cónyuges se encuentren afiliados a la Caja, solo uno de ellos tiene derecho a cobrar el beneficio; y que el beneficio Bodas de Plata no es excluyente con el beneficio aniversario matrimonio.

Caja Los Andes

En este caso, se debe cumplir con las siguientes condiciones para percibir los $35 mil del bono:

Ser afiliado pensionado a Caja Los Andes al momento de celebrar el aniversario de matrimonio o de acuerdo de unión civil número 25.

Presentar certificado de matrimonio o de Acuerdo de Unión Civil (emitido por el Registro Civil) y cédula de identidad del beneficiario (ingresar copia por ambos lados).

Plazo de solicitud de 120 días corridos, posteriores a la fecha del aniversario de matrimonio o acuerdo de unión civil.

