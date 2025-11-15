Black Friday 2025: la CCS confirma las fechas y adelanta novedades del último gran evento de compras

El esperado Black Friday 2025 ya tiene fecha confirmada. La Cámara de Comercio de Santiago (CCS) anunció que la jornada se desarrollará entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre, marcando el cierre de la temporada de grandes descuentos y promociones online del año.

Durante cuatro días, cientos de marcas y tiendas de diversos rubros ofrecerán precios especiales y promociones exclusivas para los consumidores de todo Chile. Además, la CCS adelantó que esta edición integrará un componente presencial inédito: las tiendas físicas participantes estarán geolocalizadas en el sitio oficial, CLIC AQUÍ.

Por qué el Black Friday se ha vuelto un evento clave para el comercio

El Black Friday se ha consolidado como una instancia estratégica dentro del calendario del retail chileno. Según la directora ejecutiva de E-Commerce de la CCS, Yerka Yukich, “El Black Friday se ha transformado en una vitrina clave para el comercio tanto presencial como online, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que buscan ampliar su alcance y conectar con nuevos públicos en un entorno competitivo y en constante evolución”.

La presidenta de la CCS, María Teresa Vial, destacó que este evento no solo busca impulsar las ventas, sino también promover la confianza del consumidor: “El Black Friday 2025 invita a vivir una jornada de buenas ofertas y, sobre todo, buenas prácticas de las empresas adheridas al evento oficial organizado por la CCS. Nuestro compromiso, como gremio, es seguir promoviendo la transparencia, la seguridad y la responsabilidad en cada una de las etapas del proceso de compra”.

Cómo evitar fraudes y asegurar una compra segura

Con el auge de las compras digitales, la CCS recomienda ingresar exclusivamente a la página oficial, CLIC AQUÍ, donde se encuentra el listado de e-commerce oficiales que cumplen con los estándares de seguridad y protección al consumidor, además de contar con el sello de certificación del evento.

De esta forma, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia de compra confiable, transparente y respaldada, tanto en el entorno digital como en las tiendas físicas participantes del Black Friday 2025.