Bono Cesantía 2025: beneficios disponibles y requisitos para postular

Durante octubre, quienes enfrentan un periodo de desempleo en Chile pueden acceder a distintas ayudas económicas del Estado, diseñadas para apoyar la estabilidad financiera mientras se busca una nueva fuente laboral.

Estas medidas cobran mayor relevancia en un escenario donde la tasa de desocupación se mantiene en 8,7%, de acuerdo con las últimas cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

A continuación, se detallan los principales aportes y condiciones para optar a ellos: el Subsidio de Cesantía, el Seguro de Cesantía y el Fondo de Cesantía Solidario.

Subsidio de Cesantía

El Subsidio de Cesantía otorga un pago mensual a trabajadores y trabajadoras que han quedado sin empleo, con una vigencia máxima de 360 días.

Requisitos principales:

Contar con al menos 12 meses de cotizaciones continuas o discontinuas en los últimos dos años.

Estar inscrito en el registro de cesantía de la municipalidad correspondiente.

Figurar en el registro de cesantes del IPS o de una caja de compensación.

Haber perdido el empleo por razones ajenas a la voluntad del trabajador.

Haber firmado contrato antes del 2 de octubre de 2022. Para contratos posteriores, corresponde el Seguro de Cesantía administrado por la AFC.

Seguro de Cesantía

El Seguro de Cesantía está disponible para quienes se encuentran afiliados a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y poseen una Cuenta Individual de Cesantía (CIC).

Condiciones para acceder:

Presentar documentación que acredite la cesantía (finiquito, carta de despido, renuncia, acta de comparendo, certificado o sentencia).

Contratos indefinidos o trabajadoras de casa particular: al menos 10 cotizaciones previas, continuas o discontinuas.

Contratos a plazo fijo, por obra o servicio: al menos 5 cotizaciones previas.

Los retiros se entregan de forma mensual y decreciente, según la duración del desempleo.

Fondo de Cesantía Solidario

El Fondo de Cesantía Solidario se activa cuando el trabajador no cuenta con recursos suficientes en su Cuenta Individual de Cesantía.

Requisitos obligatorios:

Estar desempleado al momento de postular.

Carecer de fondos suficientes en la CIC.

Tener al menos 10 cotizaciones al Fondo en los últimos 24 meses.

Las tres últimas cotizaciones deben ser consecutivas y con el mismo empleador.

Estar inscrito en la Bolsa Nacional de Empleo.

Indemnización por término de contrato

Además de los bonos estatales, existe la opción de acceder a la Indemnización por término de contrato, un acuerdo que puede realizarse con el empleador a partir del séptimo año de relación laboral. Este mecanismo funciona como complemento o reemplazo de la indemnización legal por años de servicio.

Bonos para cesantes 2025: cómo postular con tu RUT

Tanto el Seguro de Cesantía como el Fondo de Cesantía Solidario se pueden solicitar en línea ingresando con RUT y ClaveÚnica en la sucursal virtual de la AFC.

Desde la plataforma digital también es posible dar seguimiento al estado de la postulación y gestionar los pagos de manera rápida. Otra alternativa es acceder al enlace habilitado por la entidad para revisar la información y efectuar el trámite de forma directa.