¿Recibes más de 50 transferencias al mes?: esta es la información debe entregar tu banco al SII

El Servicio de Impuestos Internos (SII) implementó una nueva obligación para las instituciones financieras, en el marco de la Ley de Cumplimiento Tributario, que busca fortalecer la fiscalización ante la evasión fiscal, la informalidad económica, el comercio ilegal y el crimen organizado.

La medida establece que los bancos deberán informar al SII cuando una persona reciba más de 50 transferencias de distintos emisores en un mes, o más de 100 en un período de seis meses, bajo las mismas condiciones. Con esto, la entidad tributaria busca detectar movimientos financieros inusuales que puedan estar vinculados a actividades no declaradas o ilícitas.

De acuerdo con la normativa, el reporte debe realizarse incluso si los abonos ocurren en distintos plazos —ya sea en un solo día, en una semana o en el transcurso del mes—, siempre que cumplan con los criterios establecidos.

Qué tipo de información deben entregar los bancos al SII

Las instituciones financieras deberán enviar un conjunto de datos específicos sobre las cuentas que cumplan con los umbrales definidos. Entre ellos se incluyen:

Nombre del titular de la cuenta, sea persona natural o jurídica, con domicilio o residencia en Chile, o constituida en el país.

Rol Único Tributario (RUT).

Información general de la cuenta.

Cantidad y montos de los abonos recibidos.

Cabe destacar que los bancos no informarán los datos personales de quienes realizaron los depósitos o transferencias, ya que la normativa apunta exclusivamente al receptor de los fondos.

Cómo saber si el SII registró tus transferencias

Las personas que sospechen haber superado los límites establecidos pueden verificar si su información fue reportada al Servicio de Impuestos Internos a través de su sitio web oficial.

Para realizar la revisión, se debe ingresar al portal del SII y autenticarse con Clave Tributaria o Clave Única. Luego, acceder a la sección “Mi SII”, que redirige a un nuevo panel, seleccionar la opción “SII te informa”, y finalmente hacer clic en “Información sobre Abonos y Transferencias”.

Desde allí, el contribuyente podrá visualizar los registros asociados a sus cuentas y comprobar si fueron objeto de reporte por parte de las entidades financieras.