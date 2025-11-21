Calendario oficial: estas son las fechas de fin de clases y vacaciones de verano 2025 en Chile

El Ministerio de Educación confirmó el inicio del descanso de verano para los escolares del país, mediante la publicación de los calendarios regionales que regulan la finalización del año académico. Las fechas, que varían según la modalidad educativa y la zona geográfica, se extienden mayoritariamente a lo largo de diciembre.

El marco general establece que los establecimientos con Jornada Escolar Completa (JEC) deben cumplir un mínimo de 38 semanas lectivas, mientras que aquellos sin JEC deben alcanzar 40 semanas. Sobre esta base, el calendario divide al país en dos grandes bloques, con diferencias específicas para las zonas más australes.

Qué regiones finalizan primero sus clases

En la mayor parte del territorio —desde Arica y Parinacota hasta Los Ríos— el cierre se distribuye en dos fechas:

JEC: viernes 5 de diciembre.

viernes 5 de diciembre. Sin JEC: viernes 19 de diciembre.

Este tramo incluye a las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Bío Bío, La Araucanía y Los Ríos.

Por qué las regiones australes presentan un calendario extendido

Las particularidades climáticas y organizativas de Aysén y Magallanes generan un calendario diferenciado, donde el cierre se posterga una semana respecto de la zona central y norte:

JEC: viernes 12 de diciembre.

Sin JEC: viernes 26 de diciembre.

El término para quienes finalizan la enseñanza media se adelanta en todo el país. El lunes 24 de noviembre fue definido como fecha oficial para el cierre de actas de 4° Medio, decisión que permite preparar el camino para la rendición de la PAES, programada dos semanas después.

Cómo se organizan las fechas en la modalidad EPJA

En Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), la calendarización se concentra íntegramente en noviembre. Según la región, la última semana de clases se ubica entre los días 21 y 28 de ese mes.

El Mineduc detalla que los establecimientos particulares pagados poseen autonomía para definir calendarios propios,por lo que es necesario que cada familia confirme directamente con su colegio las fechas de cierre correspondientes.