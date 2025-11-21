Sence activa nuevo Registro Especial con cursos gratuitos para reforzar la empleabilidad en la RM

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) lanzó una nueva edición del programa “Fórmate para el Trabajo”, una iniciativa que incorpora un Registro Especial de capacitación orientado a habitantes en situación de vulnerabilidad de ocho comunas de la Región Metropolitana. La propuesta busca ampliar las oportunidades laborales y facilitar el acceso a oficios con mejores perspectivas de inserción, especialmente para quienes trabajan de manera independiente.

Qué tipo de cursos ofrece este programa del Sence

La plataforma habilitada por Sence reúne 49 alternativas formativas dirigidas a residentes de San Joaquín, Santiago, Quinta Normal, Recoleta, Huechuraba, Maipú, Estación Central y La Granja. Entre los oficios incluidos destacan áreas técnicas, de servicios y del rubro productivo, tales como:

Automatización industrial

Cuidado y asistencia de enfermos y adultos mayores

Carpintería aplicada a obra gruesa y terminaciones

Cocina nacional e internacional

Electricidad industrial con certificación SEC (Clase D)

Hotelería y turismo con mención en inglés

Instalaciones eléctricas con certificación SEC

Instalaciones sanitarias y de gas

Panadería, pastelería y preparaciones saludables

Soldadura

Qué apoyos económicos están disponibles para los participantes

Quienes resulten seleccionados podrán acceder a beneficios que facilitan la continuidad de la formación. Entre ellos se encuentran:

Subsidio de asistencia de $4.000 por cada día de clases.

Subsidio de cuidados , equivalente a $5.000 diarios, para personas responsables del cuidado de menores o de personas con enfermedades.

Subsidio de herramientas por $360.000 en programas que contemplen salida laboral independiente.

Licencias habilitantes cuando el oficio lo requiera.

Las capacitaciones están dirigidas a personas desde los 16 años y que integren el 60% más vulnerable del país, de acuerdo con el Registro Social de Hogares (RSH). El acceso a los cursos está sujeto a cupos y verificación de criterios establecidos por Sence.

Cómo realizar la inscripción en línea

El proceso de postulación se gestiona directamente en el portal de Sence CLIC AQUÍ. Para participar, se debe ingresar al sitio institucional y seleccionar la alternativa de interés. Luego, basta con presionar el botón “Postular” e iniciar sesión mediante ClaveÚnica, Clave Tributaria del SII o la clave de Sence.

Tras completar la información solicitada, la plataforma confirmará si la persona cumple los requisitos para ser incorporada a la capacitación escogida.