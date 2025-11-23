Cursos gratuitos del Sence para emprendedores: revisa las postulaciones abiertas de noviembre
Sence impulsa a emprendedores y Mypes con cursos gratuitos, subsidios y beneficios en todo Chile.
El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) mantiene abierta la convocatoria para participar en Despega Mipe, una iniciativa que entrega capacitación gratuita a emprendedores y pequeñas empresas de todo el país.
Según informó el organismo, el programa tiene como propósito fortalecer las competencias laborales y de gestión de micro y pequeñas empresas, con el fin de “mejorar las habilidades y herramientas de los/las trabajadores/as y la productividad de sus socios/as, dueños/as y representantes legales”.
Además de la formación, los participantes pueden acceder a subsidios por asistencia, seguro contra accidentes y otras ayudas que buscan apoyar la permanencia y éxito en el proceso de aprendizaje.
Qué cursos están disponibles para emprendedores
La oferta de Despega Mipe incluye capacitaciones presenciales y en línea diseñadas especialmente para las necesidades del sector. Entre ellas se encuentran:
- Atención presencial/online a clientes (con inglés básico)
- Legislación laboral y tributaria para Mypes
- Programación web
- Administración de redes sociales
- Gestor de comercio electrónico en Mypes
- Contabilidad y finanzas para una Mype
Estas instancias formativas permiten a los emprendedores actualizar conocimientos, adaptarse a nuevas tecnologías y fortalecer la competitividad de sus negocios.
Quiénes pueden postular y qué requisitos deben cumplir
El programa está dirigido a trabajadores de micro y pequeñas empresas, así como a sus dueños, socios o representantes legales, siempre que sus ventas anuales no superen las 25.000 UF en el último año calendario.
De acuerdo con Sence, para postular se deben cumplir las siguientes condiciones:
- Ingresar el RUT de la empresa al momento de la postulación.
- No estar participando simultáneamente en otro curso financiado por Sence (salvo los cursos en línea).
- La empresa debe registrar actividad comercial durante los últimos 12 meses.
Qué beneficios entrega la capacitación
El programa otorga distintos apoyos para facilitar la participación, especialmente a quienes compatibilizan trabajo y formación. Entre los beneficios se incluyen:
- Subsidio diario de $4.000 por cada jornada asistida o por porcentaje de avance (para cursos en línea).
- Subsidio de cuidados de $5.000 por día asistido o porcentaje de avance (para cursos virtuales).
- Seguro de accidentes en cursos presenciales.
Estas ayudas permiten que los beneficiarios puedan capacitarse sin que su situación económica o familiar se vea afectada.
Cómo realizar la postulación paso a paso
Sence detalló que el proceso de inscripción es completamente digital y puede realizarse desde cualquier punto del país. Los pasos son los siguientes:
- Ingresar al sitio web oficial de los cursos de Sence, CLIC AQUÍ y seleccionar el programa Despega Mipe.
- Hacer clic en el botón “Postula aquí”.
- Presionar “Postular”, iniciar sesión con Clave Única y completar el formulario.
- Si la solicitud es aceptada, se emitirá un comprobante de postulación.
- Enviar dicho comprobante al organismo ejecutor para validar la inscripción.
Por qué participar en Despega Mipe
Esta iniciativa representa una oportunidad concreta para mejorar la gestión y productividad de los pequeños negocios, fortalecer la empleabilidad y potenciar el crecimiento económico local a través de la capacitación.
Los interesados pueden conocer más detalles y postular directamente en el sitio web de Sence, CLIC AQUÍ.