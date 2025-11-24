Precio de la bencina este lunes 24 de noviembre: revisa los valores en la RM

Una nueva actualización tarifaria entró en vigencia el pasado jueves 20 de noviembre, impactando especialmente a quienes utilizan vehículos diésel. De acuerdo con las proyecciones más recientes entregadas por la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), las bencinas volverán a experimentar incrementos.

La gasolina de 93 octanos presentó un aumento de 13,1 pesos por litro, mientras que la de 97 octanos incrementó su valor en 9,5 pesos por litro, según detalló el informe semanal de estimaciones.

Precio del combustible este lunes 24 de noviembre en la RM

Estos son los precios promedio de la bencina y combustibles este lunes 24 de noviembre:

Gasolina 93 : $1.212,5 por litro.

: $1.212,5 por litro. Gasolina 95 : $1.250,3 por litro.

: $1.250,3 por litro. Gasolina 97 : $1.290,4 por litro.

: $1.290,4 por litro. Petróleo Diésel : $984,0 por litro.

: $984,0 por litro. GLP Vehicular : $600,4 por m³.

: $600,4 por m³. GNC : $935,6 por m³.

: $935,6 por m³. Kerosene: $1.128,8 por litro.

Cuál es el detalle de los cambios que aplicarán desde el 20 de noviembre

Los ajustes anunciados se mantendrán vigentes durante tres semanas. El próximo informe completo, que actualizará nuevamente las variaciones, será publicado el miércoles 10 de diciembre.

Modificaciones específicas:

Gasolina 93: +13,1 $/lt

+13,1 $/lt Gasolina 97: +9,5 $/lt

+9,5 $/lt Kerosene (parafina): +16,1 $/lt

+16,1 $/lt Diésel: +20,9 $/lt

+20,9 $/lt GLP vehicular: –16,1 $/lt

Cómo se determina el precio final de los combustibles en Chile

El valor que pagan los consumidores se calcula considerando el Precio de Paridad de Importación, el Impuesto Específico, el IVA y el Margen de Distribución aplicado por las empresas comercializadoras. Enap aclara reiteradamente en sus reportes que “no fija ni regula los precios de los combustibles en el mercado chileno”, y que su labor se limita a “comercializar distintos derivados de hidrocarburos con compañías distribuidoras, las que fijan autónomamente el precio final de venta a sus clientes”.