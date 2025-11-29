Devolución de excedentes de Isapres: quiénes reciben el pago y cómo se realiza

En el sistema de salud previsional chileno, cada año surgen dos conceptos que generan confusión entre los cotizantes: los excedentes y los excesos de cotización. Aunque ambos implican montos a favor del afiliado, responden a situaciones distintas dentro del proceso de pago de las cotizaciones obligatorias.

Los excedentes corresponden a los saldos que quedan a favor del afiliado cuando la cotización del 7% destinada a salud supera el valor del plan contratado. Por ejemplo, si el plan tiene un costo de 3,8 UF y el trabajador aporta 4 UF, el remanente de 0,2 UF constituye un excedente.

En cambio, los excesos pueden producirse tanto en Isapres como en Fonasa. Se generan cuando el trabajador paga más del 7% de su remuneración o cuando el empleador registra un doble pago en un mismo periodo.

En qué se diferencian los excedentes de los excesos

La principal diferencia radica en el uso y la forma de devolución. Los excedentes solo pueden destinarse a fines médicos —como la compra de medicamentos o el copago de atenciones—, pero al comenzar el año siguiente las Isapres están obligadas a devolver los montos acumulados mediante depósito o transferencia.

Por su parte, los excesos son devueltos únicamente en dinero, sin restricción en su uso.

Quiénes pueden recibir excedentes de cotizaciones de salud

Pueden acceder a la devolución de excedentes los afiliados a Isapres que, al 31 de diciembre de cada año, mantengan un saldo positivo en su cuenta individual de cotizaciones. Para recibir estos montos deben cumplirse las siguientes condiciones:

Ser cotizante activo en una Isapre.

Mantener vigente el contrato al cierre del año.

Contar con un plan cuyo valor sea inferior al monto cotizado mensualmente.

Además, cuando un usuario se desafilia o finaliza su contrato, la institución debe restituir la totalidad del saldo acumulado al término del vínculo contractual.

Cómo y cuándo se devuelven los excedentes

La devolución se efectúa cada año sin necesidad de trámite por parte del afiliado. Las Isapres deben informar el monto disponible durante diciembre y liberar el pago a más tardar el último día hábil de enero del año siguiente.

El monto a devolver corresponde al saldo acumulado al 31 de diciembre del año anterior, sin importar cuántos meses estuvo activo el contrato durante ese periodo.

El pago puede realizarse a través de transferencia electrónica, cheque nominativo o vale vista. En los casos donde el excedente sea inferior a 0,08 UF (aproximadamente $3.100), la institución debe notificar al afiliado y dejar disponible el dinero para su retiro.