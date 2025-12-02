Caravana Navideña confirma su recorrido por la RM y regiones en diciembre
La Caravana Navideña de Coca-Cola recorrerá comunas de la RM y varias regiones entre el 1 y 20 de diciembre con actividades festivas para las familias.
La llegada de diciembre vuelve a instalar el ambiente característico de la Navidad, un periodo marcado por reuniones familiares, cenas especiales y decoraciones que iluminan hogares y calles. En este contexto, Coca-Cola anunció el regreso de su tradicional Caravana Navideña, una experiencia que recorre distintas comunas con actividades para toda la familia. “Traiga a sus familiares y amigos para celebrar la temporada con actividades festivas, incluidas fotos con Santa, una caja de regalo de Coca-Cola repleta de artículos esenciales para obsequiar”, indicó Coca-Cola en su sitio web.
Qué comunas de la RM recibirán la Caravana
La compañía confirmó que el circuito en la Región Metropolitana se extenderá entre el sábado 6 y el jueves 18 de diciembre, con paradas programadas en múltiples puntos de la capital. A continuación, se detalla el calendario oficial del trayecto:
Comuna | Fecha de recorrido
Puente Alto | sábado 6 de diciembre
Las Condes | domingo 7 de diciembre
Providencia | martes 9 de diciembre
San Joaquín | miércoles 10 de diciembre
La Reina | sábado 13 de diciembre
Peñalolén | lunes 15 de diciembre
Renca | martes 16 de diciembre
La Florida | miércoles 17 de diciembre
Maipú | jueves 18 de diciembre
En qué regiones se sumará la experiencia navideña
Además del paso por la capital, la Caravana Navideña se desplegará por otras zonas del país, llevando música, luces y personajes emblemáticos a diversas ciudades. Las fechas confirmadas para los recorridos regionales son las siguientes:
Ciudad | Fecha
Puerto Montt | lunes 1 de diciembre
Temuco | martes 2 de diciembre
Concepción | miércoles 3 de diciembre
Talca | jueves 4 de diciembre
Viña del Mar | jueves 11 de diciembre
Coquimbo | sábado 20 de diciembre