Ranking 2024: Las carreras con mejores ingresos para la Admisión 2026

La etapa posterior al egreso de la enseñanza media suele venir acompañada de decisiones cruciales, entre ellas la selección de una carrera en la educación superior. Esta elección suele estar vinculada a elementos como la proyección laboral, el comportamiento del mercado y las remuneraciones que registra cada profesión en los primeros años de ejercicio.

Con el inicio del proceso de Admisión 2026 y tras la rendición de la PAES, surgió un nuevo interés por conocer cuáles son las opciones con mejores expectativas económicas. Por ello, se revisó la información entregada por el Ministerio de Educación correspondiente al año 2024.

Cuáles son las carreras con mejores ingresos al primer año de egreso

El análisis del Mineduc muestra que tanto instituciones universitarias como institutos profesionales y centros de formación técnica concentran programas con remuneraciones sobresalientes al primer año. Ingeniería Industrial en IP encabeza la lista con $2.671.893, seguida de Medicina en universidades, que alcanza $2.649.836.

A continuación, el detalle completo:

Carreras mejor pagadas al primer año de egreso (2024)

Ingeniería Industrial — IP — $2.671.893

Medicina — Universidad — $2.649.836

Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial — IP — $2.156.061

Ingeniería Civil en Minas — Universidad — $1.881.345

Ingeniería en Minas — Universidad — $1.871.843

Química y Farmacia — Universidad — $1.860.743

Técnico en Metalurgia — CFT — $1.847.072

Ingeniería Civil Industrial — Universidad — $1.810.029

Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control — IP — $1.798.161

Ingeniería Industrial — Universidad — $1.781.326

Administración Pública — IP — $1.777.535

Ingeniería en Seguridad Privada — IP — $1.731.745

Ingeniería Civil Eléctrica — Universidad — $1.695.150

Ingeniería Civil Electrónica — Universidad — $1.674.393

Ingeniería Civil Metalúrgica — Universidad — $1.663.856

Ingeniería Civil en Computación e Informática — Universidad — $1.646.418

Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria — Universidad — $1.643.557

Técnico en Minería — IP — $1.611.049

Técnico en Metalurgia — Universidad — $1.588.986

Pedagogía en Filosofía y Religión — Universidad — $1.578.278

Qué carreras alcanzan las remuneraciones más altas al quinto año

El escenario cambia al observar los ingresos al quinto año de desempeño profesional. Medicina vuelve a posicionarse entre las primeras opciones, superando los $4 millones mensuales. Programas vinculados a las ingenierías y al sector minero mantienen cifras competitivas en este tramo.

Carreras mejor pagadas al quinto año de egreso (2024)