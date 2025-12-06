Bonos y beneficios disponibles en diciembre: revisa los pagos y requisitos clave

Diciembre se convierte en uno de los periodos de mayor presión financiera para las familias chilenas debido a compras navideñas, celebraciones y gastos de fin de año. En paralelo, distintos beneficios estatales continúan entregándose durante este mes, muchos de ellos dirigidos a segmentos específicos como adultos mayores, mujeres trabajadoras, personas vulnerables y dependientes con cargas familiares. A continuación se detalla el panorama completo de los aportes disponibles.

Aguinaldo de Navidad

El Aguinaldo de Navidad es uno de los aportes más característicos de este mes y está destinado a aliviar los gastos propios del cierre del año.

Para pensionados, el pago comienza el 1 de diciembre, con un monto base de $29.055, al que se suman $16.415 por cada carga familiar inscrita hasta el 30 de noviembre.

En el caso de los funcionarios del Estado, los montos todavía no están confirmados, ya que dependen del reajuste que debe ser acordado entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público. No obstante, se proyecta que superen las cifras entregadas en 2024.

Para más información, haz CLIC AQUÍ.

Pensión Garantizada Universal (PGU)

La PGU entrega un aporte mensual a personas de 65 años o más, independiente de si continúan trabajando o reciben pensión de otro sistema.

El monto puede alcanzar $224.004, cifra que aumenta hasta $250.000 para quienes tienen 82 años o más.

Para acceder, se requiere:

No integrar el 10% con mayores ingresos del país.

Tener una pensión base inferior a $1.210.828 según la PAFE.

según la PAFE. Acreditar residencia de 20 años en Chile desde los 20 años de edad.

en Chile desde los 20 años de edad. Haber vivido 4 de los últimos 5 años en territorio nacional previo a la solicitud.

La verificación de requisitos y postulación se realiza con RUT y fecha de nacimiento en la plataforma correspondiente, CLIC AQUÍ.

Para más información, haz CLIC AQUÍ.

Bono al Trabajo de la Mujer (BTM)

Este bono está dirigido a mujeres trabajadoras de entre 25 y 64 años que integran el 40% de mayor vulnerabilidad del RSH.

El beneficio puede recibirse mensualmente o una vez al año.

Para quienes optaron por el pago mensual, el depósito se efectuará el 30 de diciembre, asociado a la renta de septiembre de 2025.

Para más información, haz CLIC AQUÍ.

Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven —orientado a trabajadores de 18 a 24 años— también permite elegir entre pago mensual o anual.

Quienes reciben el beneficio mes a mes verán acreditado su monto el 30 de diciembre, correspondiente a la renta de septiembre de 2025.

Para más información, haz CLIC AQUÍ.

Asignación Familiar

La Asignación Familiar se paga por cada carga debidamente reconocida y cubre a:

Trabajadores dependientes e independientes

Pensionados

Beneficiarios de subsidios como incapacidad laboral, cesantía o discapacidad en menores de edad

El monto varía según el tramo de ingresos. En el caso de trabajadores dependientes, se incluye directamente en la remuneración. Para independientes que emiten boletas, el pago se realiza mediante la devolución de impuestos del año siguiente.

Para más información, haz CLIC AQUÍ.

Asignación Maternal

Este aporte está enfocado en trabajadoras embarazadas y en trabajadores cuyas cónyuges estén inscritas como carga y atraviesen un embarazo.

La Asignación Maternal se activa desde los cinco meses de gestación y se mantiene hasta el nacimiento. Su monto es equivalente al de la Asignación Familiar.

Para más información, haz CLIC AQUÍ.

Subsidio Único Familiar (SUF)

El SUF beneficia a hogares pertenecientes al 60% más vulnerable según el RSH.

Entrega un monto mensual de $22.007 por carga, que se duplica a $44.014 en casos de personas con discapacidad debidamente acreditada.

Se orienta principalmente a familias sin empleo formal que no pueden acceder a la Asignación Familiar.

Para más información, haz CLIC AQUÍ.

Subsidio Familiar Automático

Este subsidio se asigna a hogares del 40% más vulnerable, sin necesidad de postulación, ya que se otorga de manera directa utilizando la información del Registro Social de Hogares.

El monto es equivalente al SUF y se asigna por cada carga familiar vigente.

Para más información, haz CLIC AQUÍ.

Bono de Protección

Conocido también como Bono Dueña de Casa, forma parte de los programas de Chile Seguridades y Oportunidades.

El beneficio se paga durante 24 meses a personas y familias que aceptaron participar en alguno de los programas del sistema: Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

Sus montos se distribuyen de forma escalonada:

Meses 1 al 6: $23.694

Meses 7 al 12: $18.033

Meses 13 al 18: $12.398

Meses 19 al 24: $22.007

Para más información, haz CLIC AQUÍ.