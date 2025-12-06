Cámara repone el feriado bancario del 31 de diciembre: Ley quedó despachada

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó durante la tarde de este lunes el proyecto que devuelve vigencia al feriado bancario del 31 de diciembre, completando así su última etapa en el Congreso. Con esta votación, la propuesta quedó en condiciones de transformarse en ley. La iniciativa recibió un respaldo mayoritario de 103 votos afirmativos, sin rechazos y con una abstención.

Este feriado había sido eliminado tras la aplicación de la Ley Fintech, normativa cuyo reglamento fue publicado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) el 1 de agosto, momento en que se confirmó que la banca operaría de manera regular para el cierre del año.

El marco regulatorio también fija que las entidades deberán ofrecer atención mínima presencial entre 09:00 y 14:00 horas, manteniendo el estándar histórico del sector. A la vez, se especifica que esta exigencia “no impide a la entidad atender en sábado o domingo, o fuera de dicho horario, no requiriendo autorización especial para ello por parte de esta Comisión”.

La decisión de terminar inicialmente con esta fecha “libre” generó rechazo entre trabajadores bancarios, cuyos sindicatos señalaron que la medida significó “un retroceso en vez de una modernización”. Desde la CMF se recalcó que el organismo se limita a aplicar lo establecido por la ley.

Con la aprobación previa en el Senado y la resolución adoptada este lunes, el feriado bancario del 31 de diciembre queda restablecido, retomando una tradición del sector financiero que había sido interrumpida por la normativa Fintech.