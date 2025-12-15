Cambio de hora en Chile 2026: fecha confirmada para el próximo ajuste horario

Modificar los relojes es parte del hábito anual de los chilenos, un proceso que ocurre dos veces por año y que obliga a adaptarse a un nuevo ritmo diario. Aunque aún queda tramo por recorrer dentro del horario de verano, ya comienza a surgir interés por el siguiente cambio.

El último ajuste se realizó el 7 de septiembre, momento en que los relojes se adelantaron para iniciar la actual temporada. Desde entonces, la hora oficial se ha mantenido estable.

Según información publicada por el sitio Calendario365, el próximo cambio de hora está programado para la madrugada del domingo 5 de abril de 2026. Ese día comenzará el horario de invierno y será necesario atrasar los relojes una hora, pasando de las 00:00 a las 23:00.

A pesar de que muchos dispositivos aplican esta modificación automáticamente, siempre es recomendable revisar la configuración para confirmar que el cambio se realice de manera correcta y evitar inconvenientes posteriores.