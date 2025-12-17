Licencia de Conducir Digital está disponible en todo Chile: quiénes pueden acceder al nuevo formato

Desde septiembre, la Región Metropolitana se sumó oficialmente al sistema de Licencia de Conducir Digital, completando el despliegue nacional iniciado en enero de este año. Con esto, el país culminó la instalación gradual de este nuevo formato, que busca optimizar los procesos de control y aumentar la seguridad vial.

El documento digital ofrece diversas ventajas, entre ellas, una fiscalización más rápida y precisa, facilitando la detección de licencias falsificadas y el control de personas que hayan perdido el permiso tras infringir la ley. Esta innovación tecnológica representa un avance clave en la modernización de los servicios públicos y la protección de los conductores y peatones.

Todos los conductores pueden obtener su Licencia de Conducir Digital

Aunque la aplicación “Licencia de Conducir Digital” de Conaset ya se encuentra operativa y disponible en todo el territorio, no todos los conductores pueden acceder de inmediato a este formato. El nuevo sistema se activará de forma progresiva, a medida que las personas renueven su licencia o tramiten por primera vez el documento.

Por esta razón, quienes actualmente cuentan con una licencia vigente no deben acudir a la Dirección de Tránsito de su municipio hasta que se acerque la fecha de vencimiento. Solo entonces podrán realizar el trámite correspondiente para obtener la versión digital.

Qué pasos deben cumplirse antes de usar la aplicación

Es importante subrayar que descargar la app no basta para disponer de la licencia digital. Cada solicitud debe ser previamente autorizada por la Dirección de Tránsito, una vez que la persona apruebe los exámenes y controles exigidos en el proceso de renovación.

De esta manera, la implementación de la Licencia de Conducir Digital avanza con un enfoque gradual y seguro, garantizando la validez del documento y reforzando la confianza en la fiscalización vial en todo Chile.