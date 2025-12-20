Cómo funciona la nueva ley que exige 60 minutos diarios de actividad física en todos los colegios

La Ley N° 21.778 comenzó a regir este viernes y obliga a todos los colegios del país a garantizar una hora diaria de actividad física, sin reemplazar la clase de Educación Física. El objetivo es impulsar hábitos saludables desde la infancia y disminuir enfermedades vinculadas al sedentarismo.

Las autoridades de Salud, Educación y Deporte presentaron la entrada en vigencia de la normativa en la Escuela Especial Andalué, en Maipú, donde participaron en actividades con estudiantes. En la instancia, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, destacó que “esta ley nos ayuda porque la salud y el bienestar no se construyen solo con los médicos, sino en las condiciones en que nacemos, nos desarrollamos en la familia, nos educamos y en los ambientes de trabajo”.

El hito legislativo se concretó tras una tramitación que se extendió por 14 años, con siete de ellos en el Senado. La aprobación final en noviembre contó con 22 votos a favor, ninguna oposición y dos abstenciones. El senador Francisco Chahuán, impulsor de la iniciativa, valoró el avance afirmando: “Hubo muchas excusas antes de lograr finalmente aprobar la ley. Este gobierno priorizó la iniciativa y logró que se convirtiera en realidad”.

Cómo se aplicarán los 60 minutos diarios en los colegios

La implementación será gradual. En 2027, la obligación regirá desde educación parvularia hasta cuarto básico. En 2028, se sumarán los cursos desde quinto básico hasta cuarto medio.

En parvularia, los minutos podrán realizarse mediante juegos activos, mientras que en básica y media deberán ajustarse a ejercicio físico como tal.

El ministro del Deporte, Jaime Pizarro, enfatizó que la política permitirá “desincentivar las conductas sedentarias y el tiempo excesivo en pantallas, factores de riesgo para nuestros niños y niñas”. Con esta medida, Chile se integra a países como Finlandia, Francia y China, que ya aplican lineamientos similares sugeridos por la OMS.