Fuegos artificiales en Valparaíso para el Año Nuevo 2026: dónde y cuándo será el show pirotécnico

El espectáculo de fuegos artificiales continúa siendo uno de los principales atractivos del Año Nuevo en Chile, congregando a miles de personas en torno a una tradición profundamente arraigada en la celebración de fin de año.

En ese contexto, Valparaíso confirmó la realización de su show pirotécnico para dar la bienvenida al 2026, al igual que otras comunas del litoral central. La actividad contará con múltiples puntos de lanzamiento y un tiempo de duración definido, permitiendo que el espectáculo pueda apreciarse desde diversos sectores de la ciudad.

Dónde y cuándo será el show pirotécnico

El Concejo Municipal de Valparaíso aprobó hace algunos meses la licitación del espectáculo de fuegos artificiales de Año Nuevo, la cual también contempla los eventos del término de 2026 y 2027. Para esta edición, se dispusieron cerca de 10 puntos de lanzamiento, tanto en el mar como en tierra.

Los fuegos artificiales se lanzarán desde sectores como el frente al Espigón, Avenida Francia, cerro Barón, cerro Placeres, Santa María, caleta Portales, Piedra Feliz y el Molo de Abrigo. El show tendrá una duración aproximada de 18 minutos y comenzará a las 00:00 horas del jueves 1 de enero de 2026.

Qué consideraciones se tomaron frente al impacto del ruido

Desde el municipio se indicó que el espectáculo incorporará medidas orientadas a reducir su impacto sonoro. Al respecto, la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, señaló que “estamos conscientes de que tenemos que pensar en nuestros animales y en las neurodivergencias. Es por eso que buscamos en las bases colocar disminuciones de ruido“.