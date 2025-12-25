Línea A del Metro de Santiago: el nuevo enlace directo con el aeropuerto

El sistema de transporte de la Región Metropolitana se prepara para un salto histórico con la futura Línea A del Metro de Santiago, un proyecto que busca transformar la conectividad urbana y reducir de forma drástica los tiempos de viaje hacia el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

De acuerdo con antecedentes publicados por el propio Metro de Santiago, este nuevo trazado está diseñado para conectar directamente la ciudad con el principal terminal aéreo del país, un punto clave para la movilidad nacional e internacional.

Por qué la Línea A será estratégica para la capital

El aeropuerto de Santiago es uno de los nodos más relevantes del país, concentrando gran parte del flujo de pasajeros y carga. La incorporación de una línea exclusiva permitirá descongestionar rutas terrestres y ofrecer una alternativa rápida, moderna y sustentable para miles de personas que se desplazan diariamente hacia esa zona.

Cuántas estaciones tendrá la Línea A del Metro

El recorrido contará con solo dos estaciones. El punto de inicio será la estación Huelén, ubicada en la comuna de Cerro Navia, donde se conectará con la futura Línea 7. Desde ahí, el trazado avanzará hasta la estación Aeropuerto, situada en Pudahuel, al sector norponiente de Santiago.

La extensión total del trayecto será de aproximadamente 6,5 kilómetros, con un tiempo estimado de viaje cercano a los 7 minutos. Por su localización, las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado figuran entre las principales beneficiadas.

Cómo funcionará la Línea A del Metro de Santiago

El sistema operará con trenes ligeros subterráneos de conducción autónoma, capaces de alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Esta tecnología permitirá reducir significativamente los tiempos de traslado desde distintos puntos de la capital hacia el aeropuerto.

Según las proyecciones, el viaje desde Pedro de Valdivia pasará de 89 a 34 minutos (−62%), desde Baquedano bajará de 84 a 31 minutos (−63%), desde Los Héroes disminuirá de 78 a 34 minutos (−56%) y desde La Cisterna se reducirá de 101 a 54 minutos (−56%).

Las unidades estarán equipadas con aire acondicionado, cámaras de seguridad, espacios habilitados para equipaje y condiciones de accesibilidad universal.

Cuándo entrará en operación este nuevo eje de transporte

La puesta en marcha de la Línea A está ligada al desarrollo de la Línea 7 del Metro de Santiago, cuya entrada en funcionamiento está prevista para el año 2028. Este avance busca responder a las necesidades de transporte de cerca de 1,6 millones de personas, consolidando una red más eficiente e integrada para la ciudad.