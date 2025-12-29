Ministerio de Desarrollo Social abre ofertas de empleo con sueldos que superan los $2 millones
El Ministerio de Desarrollo Social abrió vacantes en varias regiones del país, con cargos que ofrecen sueldos de hasta $4,6 millones mensuales.
El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, organismo clave del Estado en la identificación y apoyo a los hogares más vulnerables mediante instrumentos como el Registro Social de Hogares, anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas zonas del país.
Las convocatorias representan una oportunidad relevante para profesionales y técnicos, ya que algunos cargos ofrecen remuneraciones que superan los $4 millones mensuales, además de incorporarse a una institución con impacto directo en políticas sociales.
Qué tipo de cargos están disponibles actualmente
Las postulaciones se concentran en áreas administrativas, sociales, de salud y gestión pública. Entre los puestos más destacados, junto a su ubicación y sueldo referencial, se encuentran:
-
Analista Financiero Contable – Región de Aysén: $2.136.347
-
Trabajador(a) social de protección especializada – Residencia Familiar (RF), Región del Biobío: $1.857.525
-
Terapeuta ocupacional de protección especializada de segunda infancia – RF, Concepción: $1.857.525
-
Analista de Coordinación Intersectorial Regional – Concepción: $2.216.182
-
Encargado(a) de vida familiar – RF, Concepción: $1.857.525
-
Profesional de apoyo, Grado 14° E.U.S – Subdirección Nacional, Iquique: $2.194.520
-
Técnico(a) en Enfermería – Concepción: $868.802
-
Psicólogo(a) de Protección Especializada de Segunda Infancia – RF, Concepción: $1.857.525
-
Tutor(a) diurno de Protección Especializada – RF, Concepción: $915.158
-
Jefatura Departamento de Monitoreo de Programas Sociales – Santiago: $4.681.496
-
Tutor(a) rotativo(a) de Segunda Infancia – RF, Concepción: $915.158
-
Monitor(a) de Protección Especializada – RF, Concepción: $828.955
Dónde se concentran las vacantes
Las ofertas laborales se distribuyen en distintas regiones del país, con una alta concentración en Concepción y la Región del Biobío, aunque también existen oportunidades en Santiago, Iquique y Aysén, entre otras zonas.
Cómo postular a las ofertas del Ministerio de Desarrollo Social
El detalle completo de las convocatorias se encuentra disponible en el portal Empleos Públicos. Para revisar las vacantes, es necesario ingresar al buscador del sitio y escribir “Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.
Una vez seleccionada la oferta de interés, el sistema permite postular directamente haciendo clic en “Postular a la convocatoria”, iniciando sesión con Clave Única o con el RUT y la contraseña registrada en la plataforma de Empleos Públicos.