Ministerio de Desarrollo Social abre ofertas de empleo con sueldos que superan los $2 millones

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, organismo clave del Estado en la identificación y apoyo a los hogares más vulnerables mediante instrumentos como el Registro Social de Hogares, anunció la apertura de nuevas vacantes laborales en distintas zonas del país.

Las convocatorias representan una oportunidad relevante para profesionales y técnicos, ya que algunos cargos ofrecen remuneraciones que superan los $4 millones mensuales, además de incorporarse a una institución con impacto directo en políticas sociales.

Qué tipo de cargos están disponibles actualmente

Las postulaciones se concentran en áreas administrativas, sociales, de salud y gestión pública. Entre los puestos más destacados, junto a su ubicación y sueldo referencial, se encuentran:

Analista Financiero Contable – Región de Aysén: $2.136.347

Trabajador(a) social de protección especializada – Residencia Familiar (RF), Región del Biobío: $1.857.525

Terapeuta ocupacional de protección especializada de segunda infancia – RF, Concepción: $1.857.525

Analista de Coordinación Intersectorial Regional – Concepción: $2.216.182

Encargado(a) de vida familiar – RF, Concepción: $1.857.525

Profesional de apoyo, Grado 14° E.U.S – Subdirección Nacional, Iquique: $2.194.520

Técnico(a) en Enfermería – Concepción: $868.802

Psicólogo(a) de Protección Especializada de Segunda Infancia – RF, Concepción: $1.857.525

Tutor(a) diurno de Protección Especializada – RF, Concepción: $915.158

Jefatura Departamento de Monitoreo de Programas Sociales – Santiago: $4.681.496

Tutor(a) rotativo(a) de Segunda Infancia – RF, Concepción: $915.158

Monitor(a) de Protección Especializada – RF, Concepción: $828.955

Dónde se concentran las vacantes

Las ofertas laborales se distribuyen en distintas regiones del país, con una alta concentración en Concepción y la Región del Biobío, aunque también existen oportunidades en Santiago, Iquique y Aysén, entre otras zonas.

Cómo postular a las ofertas del Ministerio de Desarrollo Social

El detalle completo de las convocatorias se encuentra disponible en el portal Empleos Públicos. Para revisar las vacantes, es necesario ingresar al buscador del sitio y escribir “Ministerio de Desarrollo Social y Familia”.

Una vez seleccionada la oferta de interés, el sistema permite postular directamente haciendo clic en “Postular a la convocatoria”, iniciando sesión con Clave Única o con el RUT y la contraseña registrada en la plataforma de Empleos Públicos.